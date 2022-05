Apex Legends Mobile: svelata la data d’uscita del gioco

Finalmente è stata svelata la data d’uscita di Apex Legends Mobile grazie a un trailer ricco di informazioni sul gioco

Apex Legends Mobile continua ad essere sotto i riflettori e finalmente hanno rivelato la data d’uscita del gioco. A quanto pare, attraverso una riunione avvenuta tra gli sviluppatori di Respawn Entertainment la settimana scorsa, sarebbe emerso il periodo in cui potrebbe uscire il titolo e oggi è stato ufficializzato con un trailer tutto da scoprire. Inoltre, è stato confermato che il battle royale free-to-play avrà 10 leggende giocabili al lancio insieme alle versioni classiche di King’s Canyon e World’s Edge.

Ma quindi qual è la data d’uscita di Apex Legends Mobile?

La data d’uscita di Apex Legends Mobile è fissata per il 17 maggio su iOS e Android. Inoltre, è stato rivelato che nove delle leggende giocabili provengono dal gioco già disponibile su console e Pc, mentre il decimo è un personaggio esclusivo per dispositivi mobili chiamato Fade. Il suo “Slipstream” passivo fornisce un breve aumento della velocità di movimento dopo una scivolata, mentre il suo “Flash Back” tattico consente al giocatore di teletrasportarsi in un punto in cui era stato in precedenza. La sua Ultimate si chiama “Phase Chamber” e consente di schierare una gabbia di fase che “spedisce tutte le leggende nel suo raggio d’azione nel Vuoto”.

Inoltre, Fade avrà una temibile maschera da teschio insieme a un’armatura rossa e argento con degli splendidi riflessi dorati (sebbene si noti che il suo aspetto è diverso da Revenant). Secondo quanto riferito, nei prossimi giorni arriveranno ulteriori informazioni sul suo passato. Le altre leggende includono Mirage, Pathfinder, Octane, Lifeline, Gibraltar, Caustic, Wraith, Bloodhound e Bangalore. Non ci resta che attendere maggiori informazioni su questo titolo ormai molto atteso dai fan per saperne di più.

