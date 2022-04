Apex Legends Mobile: nuovi premi in arrivo per la pre-registrazione

Le pre-registrazioni di Apex Legends Mobile hanno raggiunto numeri da capogiro ed EA festeggia con fantastici nuovi premi in game ottenibili

Dopo l’apertura del periodo di pre-registrazione di Apex Legends Mobile il 17 marzo, la risposta è stata incredibile ed EA ha deciso di festeggiare con fantastici premi da riscattare per gli utenti. Con milioni di giocatori in tutto il mondo che aspettano la possibilità di giocare su Android e iOS, sono state annunciate svariate ricompense per festeggiare un traguardo davvero inaspettato. A quanto pare, più di 12 milioni di utenti hanno deciso di iscriversi per ricevere il gioco al day one, e al momento la community ha raggiunto tutti i premi di iscrizione disponibili fino ad ora.

Tantissimi premi da riscattare in Apex Legends Mobile!

I premi di Apex Legends Mobile si sovrappongono alle ricompense pre-registrazione annunciate in precedenza e ora presenteranno due nuove ricompense ottenibili raggiungendo dei nuovi traguardi di giocatori pre-registrati:

Diventa Leggendario Holospray – 15 milioni di pre-registrazioni

– 15 milioni di pre-registrazioni Sunfire Initiative Skin per Pathfinder– 25 milioni di pre-registrazioni

Queste nuove ricompense si aggiungono a quelle precedentemente annunciate che i giocatori hanno già sbloccato iscrivendosi e che includono:

Badge pre-registrato – 500.000

– 500.000 Giochi Fatali – Sfondo banner – 1.000.000

– Sfondo banner – 1.000.000 Bersaglio unico – posa banner – 2.500.000

– posa banner – 2.500.000 Osso duro – Skin epica per l’R99 – 5.000.000

– Skin epica per l’R99 – 5.000.000 Terra Lavica – Skin epica 10.000.000

Per preregistrarsi è sufficiente recarsi sullo store online del proprio smartphone e cercare il titolo del gioco, per poi premere su “Preregistrati”. Questa azione abilita l’installazione automatica del gioco nel giorno d’uscita, e ovviamente è totalmente gratuita. Si preannuncia un futuro roseo per la versione mobile di Apex Legends e non vediamo l’ora di scoprire le prossime novità in arrivo e soprattutto se ci saranno in futuro altri fantastici premi da riscattare.

Cosa ne pensate di questa notizia? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sul nostro sito tuttoteK per ulteriori aggiornamenti sul mondo dei videogiochi