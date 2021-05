New Pokémon Snap: come ottenere Sfere Lumina e Cristalfiore su tutte le isole

Se vi state chiedendo come ottenere tutte le Sfere Lumina e i Cristalfiore sulle isole di New Pokémon Snap, questa guida fa al caso vostro

Se siete dei veri appassionati di una delle serie videoludiche, e non solo, più longeve di sempre , sicuramente non avrete perso l’opportunità di catturarli con ogni Pokéball esistente. In occasione del 25esimo anniversario, Nintendo però vi dà l’opportunità di catturarli anche attraverso l’obiettivo di una fotocamera. In questa nuova avventura dovrete infatti immortalare i vari Pokémon durante gli atti più normali della loro vita; potrete infatti fotografarli mentre mangiano, mentre dormono o mentre giocano.

Il vostro compito sarà quello di ottenere quante più stelle possibile con le vostre foto. Se volete sapere come ottenere il massimo di stelle vi invitiamo a leggere le nostre guide. Sul sito potrete infatti scoprire come ottenere il massimo di stelle fotografando Murkrow, Sylveon, Ducklett e tanti altri ancora. Per farlo tuttavia avrete bisogno di oggetti speciali come le Sfere Lumina o le Mele soffici. Iniziamo questa guida e vediamo come ottenere tutte le Sfere Lumina e i Cristalfiore su tutte le isole di New Pokémon Snap.

Come ottenere tutte le Sfere Lumina da tutte le isole di New Pokémon Snap

Il processo per sbloccare le Sfere Lumina è pressoché simile su tutte le isole, sebbene vari solo in alcuni aspetti ogni volta. Una volta sbloccato il livello, il giocatore inizierà ad avventurarsi nel primo stadio. Per avere più dettagli sui livelli e per sapere quanti ne sono presenti nel gioco, vi invitiamo a leggere la nostra guida. Lungo il percorso di esplorazione riceveremo alcuni indizi riguardanti il fenomeno Lumina.

La chiave di tutto però risiede nei Cristalfiore. Non in tutti i livelli si può trovare uno di questi fiori speciali e in quei pochi nel quale sarà possibile ne troveremo solamente uno, ma di questo ce ne occuperemo più avanti spiegandovi dove trovarli. Una volta trovati questi oggetti particolari potremo sbloccare le Sfere Lumina su ogni isola del gioco. Tutto quello che dovrete fare sarà fotografare questi particolari fiori e sbloccherete le Sfere.

Tuttavia, una volta fatto potrebbe succedere che non vi sia la possibilità di attivare istantaneamente questi potenti dispositivi. Tutto quello che dovrete fare sarà pazientare un pochino. Ad esempio nel primo livello, il Parco naturale di Floreo, sarete guidati passo passo fino a sbloccare questo fenomeno. Tuttavia non è sempre così ed è per questo che di seguito vi riportiamo tutti i luoghi in cui potrete trovare tutti i Cristalfiore.

Dove trovare i Cristalfiore su tutte le isole di New Pokémon Snap

Di seguito sono riportati tutti i luoghi e i livelli nei quali troverete i vari fiori speciali:

Isola Floreo – Parco naturale di Floreo (notte) : sulla sinistra, accanto al Pinsir nascosto sotto terra

: sulla sinistra, accanto al Pinsir nascosto sotto terra Isola Belusylva – Giungla Arboros (notte) : accanto a Quagsire addormentato alla fine del livello

: accanto a Quagsire addormentato alla fine del livello Isola Voluca – Deserto Sabbrucia (notte) : prima di scivolare giù per la collina, dopo aver visto l’oasi, cercate la scogliera luminosa sulla destra. Guardate indietro e aspettate se l’avete mancata

: prima di scivolare giù per la collina, dopo aver visto l’oasi, cercate la scogliera luminosa sulla destra. Guardate indietro e aspettate se l’avete mancata Isola Maricopia – Fondale di Lentil (fondali marini) : dietro il Lumineon addormentato tra le alghe, a destra dopo aver iniziato il livello. Lanciate la Mela soffice per svegliarlo e farlo muovere

: dietro il Lumineon addormentato tra le alghe, a destra dopo aver iniziato il livello. Lanciate la Mela soffice per svegliarlo e farlo muovere Isola Durice – Piana Kongelo (notte) : a metà dello stage vi ritroverete in un’ampia area aperta. Guarda dentro la fessura e siate pronti perché appare solo per poco tempo

: a metà dello stage vi ritroverete in un’ampia area aperta. Guarda dentro la fessura e siate pronti perché appare solo per poco tempo Isola Aurus – Rovine Rifujo: sulla destra all’inizio. Giratevi dopo che il branco di Eldegoss sarà volato via per trovare il Cristalfiore sulla parete del canyon

Termina qui questa breve guida su come ottenere le Sfere Lumina e dove trovare tutti i Cristalfiore di New Pokémon Snap.