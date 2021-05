Sony: registrato il marchio di Sunset Overdrive?

La registrazione del marchio di Sunset Overdrive da parte di Sony potrebbe indicare il prossimo arrivo su PlayStation del titolo

Sunset Overdrive è stato fino ad ora un’esclusiva di Xbox One ma, visto l’avvenuto acquisto del suo marchio da parte di Sony, potrebbe essere finalmente arrivato il momento di giocare al titolo anche su PlayStation. A rendere ancora più probabile l’approdo del titolo su questa console c’è poi il fatto che Insomniac Games, la software house che lo ha realizzato, fa parte dal 2019 di PlayStation company.

Sunset Overdrive: l’acquisizione del marchio da parte di sony porterà il titolo su PlayStation?

A notare per primo l’acquisizione del marchio di Sunset Overdrive da parte di Sony è stato Nibel, il noto insider su Twitter, e proprio dal suo messaggio è possibile vedere che essa risale allo scorso 26 Aprile. L’operazione, che è quindi avvenuta di recente, sembrerebbe confermare alcune indiscrezioni, che vorrebbero in arrivo una remaster del gioco per PlayStation.

It appears that Sony has registered a trademark for Sunset Overdrivehttps://t.co/sUlKPPxfwT (Insomniac owns the IP but the original game has been on XBO/Windows only so far) pic.twitter.com/CoPI4cAAwQ — Nibel (@Nibellion) May 4, 2021

Per quanto saremmo estremamente felici di potere già annunciarlo, è giusto ricordare che l’acquisto dei diritti sul marchio di Sunset Overdrive da parte di Sony potrebbe non significare l’arrivo dell’RPG su PlayStation. Questo tipo di operazioni possono essere effettuate anche per altri motivi: per impedire a una parte terza di sfruttare il marchio o per garantirsi l’esclusiva sul merchandise. Per avere delle certezze sul futuro di questo titolo e sapere se effettivamente è destinato a sbarcare su PlayStation dovremmo aspettare delle conferme da parte di Sony.

