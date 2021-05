In questa breve guida potrete trovare un elenco di tutte le isole e tutti i livelli presenti in New Pokemon Snap

I fan Nintendo più anziani si ricorderanno certamente di Pokemon Snap, l’iconico titolo per Nintendo 64 che si basava sul fotografare i Pokemon nel loro habitat naturale. Adesso, dopo più di vent’anni, i giocatori potranno finalmente rivivere l’emozione di immortalare le proprie creature tascabili preferite grazie al nuovo New Pokemon Snap per Nintendo Switch.

Il titolo è disponibile solo da pochi giorni, ma al momento sta già riscuotendo un grandissimo successo. Alcuni giocatori però sono ancora indecisi se acquistarlo oppure no, dato che nutrono dei dubbi sul quantitativo di contenuti presenti nel gioco. Per fare un po’ di chiarezza sulla longevità del titolo abbiamo quindi deciso di scrivere questa breve guida, dove potrete trovare una lista di tutte le isole e tutti i livelli presenti in New Pokemon Snap.

Sole e luna

Prima di iniziare con la guida vera e propria ci teniamo a fare un piccola precisazione. In New Pokemon Snap sono presenti numerosi livelli, ma molti di loro si differenziano solamente in base al momento della giornata in cui andrete a visitarli. Quindi spesso vi ritroverete ad esplorare la stessa zona sia di giorno che di notte.

Questo però non vuol dire che tutti i livelli del gioco siano uguali. Anche se l’area esplorabile resta la stessa, in base al momento della giornata è possibile trovare dei Pokemon molto diversi fra loro. Ad esempio esplorando di giorno il primo livello del gioco potrete trovare Heracross, mentre durante la notte al suo posto comparirà Pinsir. Se siete desiderosi di fotografare tutti i Pokemon del gioco, di sicuro non vi annoierete a visitare più volte la stessa area.

Le isole di Lentil – New Pokemon Snap: ecco quanti livelli ci sono

New Pokemon Snap è ambientato nella nuova regione di Lentil, un vasto arcipelago dove i Pokemon vivono in pace nel proprio habitat. In quest’area incontaminata sono presenti diverse grandi isole su cui è possibile trovare un gran numero di Pokemon diversi. Qui di seguito potrete trovare un elenco contenente tutte le isole della regione di Lentil che potrete esplorare:

Floreo

Opuleo

Ameneas

Volcas

Petreo

Auri

Tutte queste isole sono molto diverse l’una dall’altra e vantano una gran varietà di biomi. Ad esempio sull’isola di Volcas è possibile trovare montagne vulcaniche e torridi deserti, mentre nell’isola di Ameneas troverete grandi foreste verdeggianti.

Un mare di livelli – New Pokemon Snap: ecco quanti livelli ci sono

Adesso è il momento di passare al pezzo forte di questa guida: i livelli di New Pokemon Snap. Nel titolo sono presenti 11 aree diverse ma, considerando che avrete occasione di visitarne molte sia di giorno che di notte, in totale potrete affrontare ben 23 livelli. Inoltre, considerando il campo di ricerca iniziale, il numero di zone visitabili sale a 24. Qui di seguito potrete trovare un elenco contenente tutti i livelli presenti nel gioco:

Parco naturale di Floreo (giorno)

(giorno) Parco naturale di Floreo (notte)

(notte) Parco naturale di Floreo (zona lumina)

(zona lumina) Giungla Arboros (giorno)

(giorno) Giungla Arboros (notte)

(notte) Bosco Quattroclimi

Bosco Quattroclimi (zona lumina)

(zona lumina) Laboratorio di Ricerca

Deserto Sabbrucia (giorno)

(giorno) Deserto Sabbrucia (notte)

(notte) Vulcano Magmag

Vulcano Magmag (zona lumina)

(zona lumina) Spiaggia Rosiride (giorno)

(giorno) Spiaggia Rosiride (notte)

(notte) Barriera corallina di Opuleo (giorno)

(giorno) Barriera corallina di Opuleo (sera)

(sera) Fondale di Lentil (fondali marini)

(fondali marini) Fondale di Lentil (zona lumina)

(zona lumina) Piana Kongelo (giorno)

(giorno) Piana Kongelo (notte)

(notte) Grotta Lontahana

Grotta Lontahana (zona lumina)

(zona lumina) Rovine Rifujo

Rovine Rifujo (zona lumina)

In ognuno di questi livelli potrete trovare un gran numero di Pokemon da fotografare nelle pose più disparate. Inoltre, come vi abbiamo anticipato nel primo paragrafo, in base al momento della giornata in cui visiterete questi luoghi avrete l’opportunità di incontrare creature molto diverse tra loro.

Una scelta oculata

Qui si conclude il nostro articolo sui livelli di New Pokemon Snap. Ora che sapete con esattezza quante aree sono presenti all’interno del nuovo gioco di Nintendo e Bandai Namco, di sicuro riuscirete valutare molto meglio l’acquisto.

New Pokemon Snap è disponibile ora in esclusiva per Nintendo Switch. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco ad un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.