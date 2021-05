New Pokémon Snap: come ottenere quattro stelle con Sylveon

Una delle evoluzioni di Eevee più amate, Sylveon è una delle star di New Pokémon Snap: ecco come ottenere quattro stelle nella nostra guida

Sylveon è diventato una delle stelle del franchise più amate al suo debutto nel 2013, e in New Pokémon Snap brilla per espressività e fascino grazie alla nuova linfa vitale che Bandai Namco ha infuso nel titolo. Vedere questa evoluzione di Eevee interagire con altri mostriciattoli o anche solo mentre dorme ci lascia sognare sul potenziale che Game Freak può trarre dalla sua più grande creazione. Detto ciò, potreste stare cercando un modo per scattare una foto per ciascuno dei rating stellati disponibili. Abbiamo pensato di spiegarvi qui sotto come ottenere ogni stella, raggiungendo il punteggio massimo di quattro.

Sylveon: come ottenere le varie stelle in New Pokémon Snap

Le foto a Sylveon possono ricevere da una a quattro stelle in New Pokémon Snap, e i requisiti per ogni rating sono diversi. Qui sotto potete trovare un elenco rapido di ciò che dovete fare per ciascuna valutazione.

Una stella: La foto da una stella si può scattare a Sylveon in una zona lumina in generale, o nel Parco naturale di Floreo. Non servono condizioni specifiche. Due stelle: Spaventando (e svegliando) Sylveon mentre dorme con uno strumento, come una mela soffice o una Sfera Lumia, lo si può stizzire. Scattate la foto in quel preciso momento. Tre stelle: Svegliando Sylveon in una zona lumina (sulla destra, a inizio livello, nascosto dietro una rupe) con una Sfera Lumia o con qualcosa che gli piace, lo obbligherete a spiccare un salto e ad atterrare sulle quattro zampe. Una foto durante o appena dopo il salto vi frutterà tre stelle. Quattro stelle: Seguite esattamente lo stesso procedimento qui sopra, e aspettate che si avvicini a Meganium alla vostra sinistra. Quando lo fa, inizia a saltellare: ecco il vostro scatto fortunato.

Notate che il comportamento delle varie creature dipende dal vostro livello di ricerca. Se non potete trovare il momento specifico che state cercando, il motivo può essere anche questo. Continuate a scattare foto per alzare il livello e riempire il Fotodex.

