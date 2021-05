Fortnite: in arrivo una modalità open world?

È iniziato oggi il processo in tribunale riguardante la diatriba legale tra Epic Games e Apple, e dai documenti di Epic sono trapelate alcuni piani futuri per Fortnite, tra cui una modalità open world

Risale all’anno scorso l’inizio della battaglia legale che Epic Games ha pubblicamente lanciato nei confronti di Apple (con un video pubblicato su Youtube che aveva del surreale), avvenuta dopo che quest’ultima ha bannato l’app di Fortnite dal proprio store, in quanto erano stati venduti i V-bucks bypassando le commissioni dovute ad Apple. A partire da oggi, il processo è stato portato in tribunale: dando un’occhiata ai documenti interni presentati da Epic Games, sono trapelate varie informazioni legate al futuro del popolare battle royale free-to-play. Infatti oltre alle nuove collaborazioni con Lebron James, Naruto e altri personaggi e brand famosi, sono state rivelate alcune interessanti informazioni riguardanti una modalità open world di Fortnite.

Nuova modalità open world simulativa sandbox (e chi più ne ha più ne metta) di Fortnite

La notizia viene riportata dal popolare account Twitter di nome Fortnite HYPEX, che riporta notizie e speculazioni riguardanti il titolo. Già in precedenza si erano lanciati in questo tipo di speculazione: tra i file di gioco trapelava, dopo un aggiornamento risalente alla scorsa settimana, una nuova mappa non effettivamente presente nel gioco. Adesso che è arrivata la conferma di una modalità open world sandbox, resta da chiedersi cosa tutto ciò davvero significhi: sul web già fioccano le teorie dei fan volte a capire meglio di che cosa si tratti.

La mappa trovata nei file di gioco pare rappresentare una versione più “primordiale” (cioè con meno costruzioni) dell’attuale mappa della season 6 di Fortnite. A partire da questo, le ipotesi su cosa si possa trattare sono varie. La teoria più gettonata vede Epic realizzare una modalità simile nel gameplay a Minecraft (sandbox, appunto, come da definizione), in cui i giocatori potranno vagare per il mondo aperto, manipolando vari aspetti dell’ambiente a piacimento.

According to Epic Games' Stipulated Exhibits Documents, the map that i tweeted about a week ago is apparently for an Open World Simulation Sandbox Mode! pic.twitter.com/pS0uKbocTQ — HYPEX (@HYPEX) May 3, 2021

Secondo un’altra teoria, questa modalità open world di Fortnite sarebbe in sviluppo per la modalità PvE cooperativa Salva il mondo. Questa versione a pagamento ha avuto decisamente meno popolarità rispetto alla controparte free-to-play, e pare che Epic ultimamente stia spingendo per aumentare le vendite: la scorsa settimana, per esempio, è stato annunciato che coloro che sottoscriveranno l’abbonamento Crew di Fortnite (che dà accesso a Battle Pass, V-Bucks, skin e quant’altro), otterranno in aggiunta l’accesso permanente a Salva il mondo.

Sebbene si tratti per lo più di rumor, quest’inaspettata svolta sta già facendo sognare i fan, che adesso hanno avuto ulteriori conferme sulle future novità. Detto questo, se volete rimanere aggiornati su Fortnite (e sull’arrivo di Neymar Jr) e su tutte le notizie più importanti del settore videludico, restate sintonizzati sulle pagine di tuttoteK. Se invece preferite comprare chiavi di gioco a prezzi scontati, potete farlo tramite il nostro link a Instant Gaming.