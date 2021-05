New Pokémon Snap: come ottenere quattro stelle con Murkrow

L’ uccellaccio del malaugurio, Murkrow dalla regione Johto, torna in New Pokémon Snap: ecco come ottenere quattro stelle nella nostra guida

Murkrow in New Pokémon Snap sembra una delle creature meno interessanti, e con le sue interazioni con l’ambiente non sembra avere nulla da offrire in quanto a foto degne di quattro stelle. D’altro canto, però, questo è proprio il modus operandi del corvo dispettoso. Creatura della notte e burlone per natura, il primo ibrido tra i tipi Buio e Volante ama tenere un profilo basso. Ciò detto, osserviamo come coglierlo alla sprovvista: se volete delle foto con una valutazione generosa, la nostra guida è qui per questo. Armatevi di mele soffici, di Sfere Lumia e, perché no, anche di pazienza…

Murkrow: come ottenere le varie stelle in New Pokémon Snap

Le foto a Murkrow possono ricevere da una a quattro stelle in New Pokémon Snap, e i requisiti per ogni rating sono diversi. Qui sotto potete trovare un elenco rapido di ciò che dovete fare per ciascuna valutazione.

Una stella: Scattate una foto da lontano mentre camminano. Due stelle: Lanciate loro delle mele soffici, vista la loro tendenza ad aggirarsi in stormi, per spaventarli. Quando stanno per spiccare il volo, scattate la foto. Ci vuole qualche tentativo: è tutta questione di tempismo. Tre stelle: Quando li vedete atterrare, prima di raggiungere l’area del ponte del parco naturale di Floreo (di notte), cercate di fotografarli il più possibile. La foto in cui vi guardano frontalmente, a terra, senza aver ancora aperto le ali è quella giusta. Quattro stelle: Nella stessa zona della variante a tre stelle, se non ci sono Murkrow a terra continuate a lanciare mele soffici sulla zona erbosa alla vostra destra, dopo il ponte. Potreste attirare uno stormo di Murkrow, e se continuate a lanciare mele senza spaventarli alcuni potrebbero fidarsi a mangiarle. Sapete cosa fare appena iniziano a sfamarsi.

Notate che il comportamento delle varie creature dipende dal vostro livello di ricerca. Se non potete trovare il momento specifico che state cercando, il motivo può essere anche questo. Continuate a scattare foto per alzare il livello e riempire il Fotodex.

