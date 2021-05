New Pokémon Snap: come ottenere 4 stelle fotografando Ducklett

Scopriamo insieme, in questa nostra guida dedicata al nuovo New Pokémon Snap, come ottenere le 4 stelle dedicate a Ducklett: quando fotografarlo?

Se siete appassionati di Pokémon, sicuramente il vostro istinto da super collezionisti o allenatori vi avrà portato, nel corso del tempo, a cercare di catturare quante più bestie carine e portarle verso vette di combattimento competitivo inarrivabili. Se volete, però, fare un’esperienza alternativa con i dolci animaletti della grande N, New Pokémon Snap è recentemente arrivato su Nintendo Switch, per cavalcare l’onda del 25esimo anniversario della serie più famosa di sempre. Il titolo, uscito originariamente su Nintendo 64, basa la sua essenza sul semplice fotografare i Pokémon nel loro ambiente naturale. Niente catture quindi, solo tanti snap!

Vista la recente uscita della versione remastered del gioco, abbiamo pensato di portarvi una lunga serie di guide a tema dedicandoci nello specifico all’ottenimento di 4 stelle per tutti i Pokémon presenti. Vi abbiamo già illustrato come farlo per Dodrio e Tangrowth, introducendovi anche alla mappa di gioco e a tutti i livelli disponibili. In questa breve guida dedicata a New Pokémon Snap, invece, vogliamo illustrarvi come poter ottenere le 4 stelle fotografando Ducklett, la paperella che evolvendosi si trasforma nello stupendo cigno. Iniziamo!

New Pokémon Snap: le 4 stelle per Ducklett!

Scopriamo passo passo come ottenere le 4 stelle per Ducklett:

1 Stella : niente di più semplice, scattate una foto nonappena lo vedrete nuotare in acqua. Anche se è accanto ad un altro Ducklett o uno Swanna va bene uguale;

: niente di più semplice, scattate una foto nonappena lo vedrete nuotare in acqua. Anche se è accanto ad un altro Ducklett o uno Swanna va bene uguale; 2 Stella : lanciategli una Mela Soffice e aspettate che inizi a mangiarla, poi scattate una foto;

: lanciategli una Mela Soffice e aspettate che inizi a mangiarla, poi scattate una foto; 3 Stella : dovrete spaventare il Ducklett che volete fotografare con una Mela Soffice, colpendolo o prendendolo di sorpresa con un lancio, dovrete poi fotografare l’esatto momento in cui sbatte le ali per la paura;

: dovrete spaventare il Ducklett che volete fotografare con una Mela Soffice, colpendolo o prendendolo di sorpresa con un lancio, dovrete poi fotografare l’esatto momento in cui sbatte le ali per la paura; 4 Stella: questa stella sarà un po’ più difficile da ottenere, perché dovrete assistere ad un evento piuttosto raro. In alcune situazioni infatti, più facilmente al Parco Naturale di Floreo, vedrete un Ducklett volare accanto ad uno Swanna, ed è questa l’occasione da immortalare con una foto per ottenere la quarta ed ultima stella.

Termina dunque qui questa nostra breve guida sul come ottenere le 4 stelle fotografando Ducklett in New Pokémon Snap.