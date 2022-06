I migliori giochi di PlayStation Plus Premium | Giugno 2022

Èda poco disponibile la risposta di Sony al Game Pass di Microsoft, con una vasta offerta di titoli per soddisfare più giocatori possibili. Concentriamoci su quelli che al momento sono i migliori giochi di PlayStation Plus Premium

Disponibile anche in Italia dalla giornata del 23 giugno 2022, il nuovo PlayStation Plus si è decisamente aggiornato andando ad offrire agli utenti ben tre diversi livelli di abbonamento. Abbiamo tre step : Essentials, Extra e Premium. In questa guida ci andremo a concentrare sull’ultimo, ed anche il più vantaggioso, ovvero il Premium che con una quota pari a 119,99 euro annui ci offre i classici vantaggi del vecchio abbonamento ed in più una vasta collezione di titoli da provare, e noi andremo a focalizzarci proprio sui migliori giochi che al momento offre PlayStation Plus Premium.

Un catalogo di tutto rispetto

Se qualcuno pensava che Sony non potesse arrivare ai livelli del Game Pass di Microsoft forse dovrebbe rivedere le sue convinzioni. Anche se è vero che l’offerta di Xbox è sicuramente al momento più vasta, quella dell’azienda nipponica si difende alla grande, presentando al suo interno sia i grandi classici che tutti conosciamo, ma anche delle vere e proprie chicche che potremo andare a recuperare grazie a questa grande offerta, e noi proveremo ad indicarvi quali di questi sono i migliori giochi al momento su PlayStation Plus Premium.

L’offerta di Sony è disponibile sia per la piattaforma PS4 che per la PS5, quindi nel caso che qualche titolo sia disponibile solamente per una versione o viceversa, state tranquilli perché ve lo indicheremo ogni qual volta ci sia la necessità. Fatte tutte le premesse necessarie, preparatevi a dare un’occhiata a quello che abbiamo selezionato per voi!

God of War – I migliori giochi di PlayStation Plus Premium

Mentre siamo tutti in grande attesa del seguito, perché non darsi una rinfrescata con il pluripremiato ottavo capitolo della famosa saga dedicata al semi-dio spartano? Il titolo sviluppato da SIE Santa Monica Studio rispetto ai suoi capitoli precedenti si presenta rinnovato in tutti gli aspetti, dalla grafica al gameplay, presentando un combat system che ha colto nel segno, praticamente perfetto. Nel titolo vediamo un inedito Kratos dedito ad affrontare un lungo viaggio insieme a suo figlio Atreus, dove scopriremo lati del suo aspetto che non avevamo visto nei precedenti God of War, di gran lunga uno dei migliori giochi di PlayStation Plus Premium.

Piattaforme: PS4/PS5

Shadow of the Colossus – I migliori giochi di PlayStation Plus Premium

Nato dal genio creativo di Fumito Ueda (Ico e The Last Guardian), Shadow of the Colossus è un titolo che non dovete assolutamente tralasciare se avete il grande peccato di non averlo mai giocato. In quest’opera dalla facciata cupa e straziante vestiamo i panni di Wander, un ragazzo che accompagnato soltanto dalla sua spada e dal suo fidato destriero nero, si farà strada tra le Lande Proibite alla ricerca dei famosi Colossi, cercando di farli cadere uno per uno. Ricco di enigmi, e battaglie all’ultimo sangue (e all’ultima scalata) l’opera di Ueda vi saprà rapire e far immergere nel suo mondo se glielo consentirete, e non ve ne pentirete mai.

Piattaforme: PS4/PS5

Desperados 3 – I migliori giochi di PlayStation Plus Premium

Andando a vedere cosa offre il catalogo per quanto riguarda gli strategici tattici in tempo reale, non possiamo non citare Desperados 3. Terzo capitolo della famosa saga di Mimimi Games, che ha nel suo bagaglio uno strategico come Shadow Tactis, e come biglietto da visita non è affatto male, il titolo che vi stiamo consigliando è un prequel dei primi due. Ambientato nel Far West del 1870, seguiremo il protagonista John Cooper in una storia avvincente ed avvolgente che ci farà affezionare al personaggio ed a tutti i compagni che lo affiancheranno. Se siete degli amanti degli strategici in tempo reale, questo per voi sarà sicuramente uno dei migliori giochi di PlayStation Plus Premium.

Piattaforme: PS4/PS5

Bloodborne – I migliori giochi di PlayStation Plus Premium

Non ha sicuramente bisogno di tante presentazioni uno dei titoli più importanti rilasciati da FromSoftware in esclusiva per le console targate Sony. In Bloodborne a differenza di precedenti titoli di Hidetaka Miyazaki, andremo avanti nel mondo di gioco combattendo sprovvisti di uno scudo, e questo fidatevi, aumenterà la tensione e la velocità dei combattimenti di molto rispetto ai predecessori, aggiungendo anche la meccanica di recuperare i vostri punti vita attaccando i nemici, sarete in continuo movimento e con rari momenti di respiro. Con ormai la canonica lore da andare a cercare tra oggetti e dialoghi, abbandonatevi all’incubo diventando diventando dei temibili cacciatori di bestie, in una delle migliori esclusive per PlayStation mai fatte.

Piattaforme: PS4/PS5

Little Nightmares – I migliori giochi di PlayStation Plus Premium

In questo caso parliamo di una perla. Il titolo sviluppato da Tarsier Studios e presentato alla Gamescom del 2016, si è fatto subito notare per il suo stile grafico e l’atmosfera che presenta il gioco. Vestiremo i panni della piccola Six, una gracile e minuscola bambina che dovrà farsi strada in un mondo tetro, cupo, buio e dove quasi ogni cosa vivente e non, è almeno tre volte lei. A bordo di un vascello e con persone al suo interno non proprio amichevoli, questo titolo horror ci racconterà la sua storia soltanto tramite quello che succede a video, senza voci narranti o linee di dialogo di alcuni tipo, mostrando anche una rara ed affascinante direzione artistica, che vi farà innamorare di questa chicca.

Piattaforme: PS4/PS5

Marvel’s Spider-Man: Game of the Year Edition – I migliori giochi di PlayStation Plus Premium

Se siete degli amanti dei fumetti e film di casa Marvel dedicati all’amichevole Spider-Man di quartiere, questo è per voi senza alcun dubbio uno dei migliori giochi di PlayStation Plus Premium. Sviluppato da Insomniac Games, che dato un’impronta al gameplay solida, presentando dei combattimenti sempre gradevoli e diversificati, dove anche girare liberamente per la Grande Mela è sempre piacevole e mai noioso, grazie ad un sistema di arrampicata e gestione delle ragnatele che risulta sempre credibile e mai artificiale. Anche la storia è ben scritta e vedremo il nostro Peter Parker già adolescente ed alle prese con le grane che alcuni dei nemici più iconici dei fumetti, gli presenteranno. Inoltre nel catalogo è disponibile la versione Game of the Year, che comprende tutti i DLC usciti per Marvel’s Spider-Man.

Piattaforme: PS4/PS5

Returnal – I migliori giochi di PlayStation Plus Premium

Tra i titoli con cui la PS5 è stata lanciata sul mercato, Returnal è sicuramente quello più interessante. Si tratta di un roguelike atipco, dove vestiremo i panni di Selene, un’astronauta la cui nave è precipitata sull’ostile pianeta di Atropos, un luogo non ospitale e con diverse forme di vita pronte a porre fine alla sua esistenza. Cosa che succede dopo pochi attimi dalla sua uscita dal relitto, ma in quel momento torna indietro nel tempo, rivivendo tutto quello che è successo fino al momento preciso della sua morte.

Questo è quello che succede nel gameplay di Returnal, ad ogni morte, il mondo ritorna com’era come prima della sconfitta, ad eccezione di alcune creature che cambieranno e il mondo di gioco che varierà in alcune zone, lasciando il giocatore in un appagante senso di smarrimento. Sviluppato da Housemarque, è sicuramente una delle esclusive PS5 più interessanti al momento.

Piattaforme: PS5

Red Dead Redemption 2 – I migliori giochi di PlayStation Plus Premium

Qua stiamo parlando di un capolavoro. Il titolo più completo della RockStar Games, che è riuscito a far toccare alla PS4 delle vette che non si erano mai viste fino ad ora. Ambientato tra la fine del vecchio West e l’ingresso nell’età moderna, questo prequel del primo Red Dead Redemption ci mette nei panni di Arthur Morgan un burbero cowboy con un conflitto interno tra quel che è giusto e quel che è sbagliato che lo accompagnerà per tutta la durata dell’opera. Circondato dai membri della banda di Van der Linde, di tutti i personaggi che Arthur avvicinerà non ne riuscirete a trovare uno (non è un’esagerazione) scritto male, rimarcando il fatto di quanto alla RockStar si prendano si il loro tempo, ma sfornano capolavori difficilmente raggiungibili.

Piattaforme: PS4/PS5

Final Fantasy VII – I migliori giochi di PlayStation Plus Premium

Il gioco di ruolo di Square Enix tra i più famosi del suo genere, ed in particolare uno dei capitoli più amati da parte dei fan. Tutto questo è Final Fantasy 7 che si trova a far parte del catalogo dell’offerta Sony. Il capitolo che per molti degli addetti ai lavori è “il più bello dei Final Fantasy”, ci presenta un mondo che si sta esaurendo, senza più materie prime e l’unica risorsa che riesce a far sopravvivere l’umanità è l’energia verde Mako, che è la stessa energia vitale del pianeta.

L’estrazione di tale risorsa viene gestita dalla Shinra Inc., che l’estrae per scopi che vedrete, sono tutt’altro che positivi. Il nostro protagonista, Cloud Strife, dovrà affrontare vari grattacapi in questo titolo ed anche uno degli antagonisti più famosi dell’intera storia del videogioco, il temibile Sephirot.

Piattaforme: PS4/PS5

Assassin’s Creed Valhalla – I migliori giochi di PlayStation Plus Premium

La scelta di casa Ubisoft per i suoi ultimi 3 Assassin’s Creed non è piaciuta alla parte dei suoi fan ben più legata alla famosa impronta stealth del titolo. Non si può negare però che la traccia da action GDR che stanno seguendo con gli ultimi capitoli è interessante e decisamente molto divertente da giocare. Valhalla nello specifico ci mette nei panni di Eivor, un incursore vichingo, ed insieme a tutto il suo gruppo prenderemo parte all’invasione vichinga ai danni della Gran Bretagna. L’ultimo capitolo di casa Ubisoft offre una mappa vastissima ed una densità di missioni secondarie ed attività da svolgere che a volte vi lascerà senza fiato, ma se siete amanti della serie Vikings, e dei combattimenti brutali tipici dei norreni, non potete non giocare a questo titolo.

Piattaforme: PS4/PS5

Oddworld: New ‘n’ Tasty! – I migliori giochi di PlayStation Plus Premium

Il compito che i ragazzi di Just Add Water avevano tra le mani non era affatto facile. Eseguire il remake di un titolo uscito nel 1997, rimasto così tanto impresso nel cuore e nella memoria dei giocatori è sempre un’incognita, ma alla Just Add Water hanno fatto un lavoro egregio. Grazie a loro infatti potremo tornare a vestire di nuovo i panni di Abe, un Mudonok impiegato presso la RaptureFarms, ostile azienda che produce cibi in scatola. Una serie di eventi di trama porta Abe a scappare dalla fabbrica decidendo di portare con se altri suoi simili, a noi sta aiutarlo a far si che la sua fuga riesca.

Piattaforme: PS4/PS5

Death Stranding Director’s cut – I migliori giochi di PlayStation Plus Premium

L’ultima fatica dell’iconico sviluppatore Hideo Kojima si presenta nella sua versione definitiva, la Director’s cut, dove lo sviluppatore ha avuto il suo primo approccio con la PS5, e quello che ne è venuto fuori è sorprendente, Death Stranding su PS5 è clamoroso. Durante l’opera verremo trascinati in un modo grigio ed in rovina, dove il protagonista Sam Porter Bridges, ha il difficile compito di ricostruire i collegamenti ormai andati perduti durante una catastrofe rapida e apparentemente inspiegabile. Con la trama e i personaggi degni del miglior Kojima, lasciatevi abbracciare da un mondo che rimarrà impresso nella vostra memoria a lungo, e da sicuramente uno dei migliori giochi di PlayStation Plus Premium al momento.

Piattaforme: PS4 versione base/PS5 la Director’s cut

Hollow Knight: Voidheart Edition – I migliori giochi di PlayStation Plus Premium

In questo caso parliamo di una delle perle che più hanno brillato di recente in tutto il mondo videoludico. Un indie capace di radunare milioni di giocatori, questo è il caso di Hollow Knight, in catalogo nella sua versione completa di tutti i DLC usciti, la Voidheart Edition. Titolo che si presenta come un Metroidvenia, sviluppato da Team Cherry, vestiremo i panni di un piccolo insetto che verrà in una regione remota ed apparentemente deserta, ma che invece al suo interno nasconde moltissimi e caratterizzati come meglio non si poteva, personaggi. Direzione artistica sorprendente e una colonna sonora che vi toccherà nel vostro profondo, Hollow Knight è un titolo a cui non si può assolutamente rinunciare.

Piattaforme: PS4/PS5

Horizon Zero Dawn: Complete Edition – I migliori giochi di PlayStation Plus Premium

Il celebre titolo di Guerrilla Games si presenta nel catalogo di Sony nella sua versione completa di tutti i DLC usciti incluso Frozen Wilds uno dei contenuti aggiuntivi migliori, completi e più ben fatti della storia di tutti i DLC mai creati per i videogiochi. Nei panni di Aloy ci muoveremo in un vasto open world, armati di arco e frecce, oltre ad una vasta gamma di accessori ed armi varie, stando molto attenti a non cadere sotto i colpi delle aggressive macchine che in questo mondo post apocalittico si sono impadronite del pianeta Terra. Con un combat system molto solido, ed una grafica spaccamascella, Horizon Zero Dawn ci accompagnerà in una trama non priva di uno dei più significativi colpi di scena della storia recente dei videogiochi.

Piattaforme: PS4/PS5

Terraria – I migliori giochi di PlayStation Plus Premium

Sviluppato da Re-Logic, Terraria è un sandbox action-adventure in due dimensioni. Secondo titolo indie di questa guida, il gioco in questione non è da meno dei suoi colleghi. Continuamente paragonato a Minecraft, Terraria a differenza del famoso gioco a cubi, si presenta come in due dimensioni andando così a cambiare completamente l’esperienza di gioco, dove comunque si dovrà craftare, scavare, trovare, costruire e demolire per cercare di sopravvivere nel suo mondo di gioco che presenta non poche insidie.

Piattaforme: PS4/PS5

Ghost of Tsushima: Director’s cut – I migliori giochi di PlayStation Plus Premium

Chiudiamo la nostra guida con uno dei migliori giochi di PlayStation Plus Premium senz’ombra di dubbio. Il titolo di Sucker Punch Productions, ci mette nei panni di Jin Sakai, un giovane samurai, che si trova a difendere il suo paese natale, l’isola di Tsushima dall’invasione mongola. La storia, tratta da eventi realmente accaduti, ci mette davanti i due diversi stili di combattimento, da quello più nobile dei samurai, a quello più barbaro e senza regole dei mongoli.

Jin a questo punto si troverà davanti ad una scelta per cercare di liberare la sua isola dall’invasione mongola, rimanere fedele al codice samurai o tradirlo ed usare le tanto odiate e poco onorevoli tattiche furtive per avere la meglio sui suoi nemici? Forte di un combat system sempre divertente e mai meccanino, di una grafica e una rappresentazione del Giappone feudale da stropicciarsi gli occhi, Ghost of Tsushima è sicuramente un titolo che dovete fare vostro nel caso ve lo foste perso.

Piattaforme: PS4 versione base/PS5 Director’s Cut

Un’offerta che soddisfa tutti

Come abbiamo potuto vedere in questa guida dei migliori giochi di PlayStation Plus Premium, la nuova offerta targata Sony ha un menù che soddisfa decisamente tutti i palati. Dagli indie ai grandi classici, possiamo trovare un pò di tutto e spaziare da un titolo all’altro in tempo zero, avendoli tutti a disposizione nell’abbonamento, magari anche qualcosa che non ci aveva particolarmente convinto, e forse cambiare idea. Siamo ancora lontani dall’offerta di Microsoft per varietà e quantità quello sicuramente, ma non possiamo non dire che la strada tracciata da Sony è buona e non può che lasciarci con un filo di ottimismo per il futuro. Voi avete già effettuato l’abbonamento a questo nuovo servizio? Siete soddisfatti dei titoli offerti? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto!

