Tablet più venduti – Classifica | Giugno 2021

Il mondo dei tablet è sempre in evoluzione, le aziende presentano quasi ogni settimana nuovi dispositivi. I top di gamma sono invece presentati mediamente ogni 12 mesi! In un mondo del genere, scegliere il prodotto giusto è davvero complesso. Discorso a parte per il mercato dei tablet Windows 10. Noi ne abbiamo già parlato in questa guida che tratta dei migliori tablet Windows 10. In aggiunta abbiamo selezionato anche i migliori tablet windows 10 a meno di 500€ in questo articolo.

A questo punto ci siamo chiesti, ma le persone alla fine cosa comprano veramente? Ed eccoci qui con la nostra guida “Tablet più venduti – Classifica”.

Tablet più venduti – Classifica

In questa parte della guida andremo semplicemente ad esplorare quelli che sono i dispositivi più acquisitati. Ci teniamo a specificare che questa classifica dei tablet più venduti non è redatta da noi, si basa semplicemente sui dati che forniti da Amazon in merito ai suoi volumi di vendita così da essere oggettiva. Questa lista si aggiornerà automaticamente giorno per giorno, riportando in maniera dinamica le variazioni fra i Best Seller. Per evitare di essere troppo prolissi, prenderemo in esame solo le prime 10 posizioni fra i tablet più venduti.

Sorpresi di non vedere nemmeno un top di gamma e solo iPad entry level fra i tablet più venduti? Noi no: di solito i top di gamma vendono molto meno dei prodotti di fascia più bassa, sopratutto ora che i loro prezzi sono quasi inaccessibili per gran parte delle persone.

Appuntamento al prossimo mese!

