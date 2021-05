Gli horror spaziali hanno sempre il loro fascino, e quando il genere si sposta su next gen ha decisamente un sapore diverso. Oggi vogliamo raccontarvi Returnal, ultima fatica di Housemarque, nella nostra recensione

Sembra passato ormai un secolo dallo sbarco di Dead Space su PlayStation 3. Il gioco, vero apripista di un genere ormai esplorato in tutte le salse, era atterrato nel lontano 2008 per poi proseguire con altri due capitoli. Tredici anni e due generazioni dopo arriva Returnal, un titolo dalle stesse “vibes” ma con un sapore decisamente diverso dal survival di Visceral Games. Oggi quindi vogliamo parlarvi dell’incubo nello spazio profondo di Returnal, l’ultima esclusiva PlayStation 5, nella nostra recensione.

Quando Ridley Scott strizza l’occhio…

L’impressionante cutscene che apre Returnal, chiaramente ispirata dai colossi cinematografici del genere, imposta le basi di una narrazione criptica e misteriosa che scopriremo durante il corso del gioco. La nostra protagonista, Selene, è un’astronauta che a causa di un’avaria precipita su un pianeta sperduto di nome Atropo. Una volta risvegliata, Selene si ritrova a vagare sul pianeta in cerca di una soluzione, ma scopre un’amara e sorprendente verità: il pianeta non è deserto. Ritrovato il cadavere di un altro astronauta e presa la pistola del malcapitato, inizia la nostra terrificante avventura su Atropo e inizia la nostra recensione di Returnal.

Un roguelike come mai prima d’ora – Recensione Returnal, lost in the deep

Armati della nostra unica arma (a munizioni infinite, fortunatamente) entriamo nella prima area e ci ritroviamo ad affrontare alcune tra le specie xenomorfe che popolano il pianeta. Dopo un breve tutorial, giungiamo ad un pilot boss che ci distrugge letteralmente. Buio, cutscene, restart. Esatto, perchè questa è la vera forma ludica e narrativa di Returnal: quella del puro roguelike. Il gioco, nonostante prenda a piene mani dai predecessori del genere e presenti meccaniche proprie dei soulslike, è un roguelike dalle basi molto simili a quelle del recente (nonché meraviglioso) Hades.

Sulla meccanica base del roguelike si basa l’intera narrazione del gioco. Ad ogni morte, infatti, si ricomincia dal punto dello schianto dopo aver rivissuto gli attimi prima del blackout. Ogni volta che si ricomincia però, il puzzle si compone di un nuovo tassello, raccontando tramite cutscene due storie in parallelo: quella di Selene, che a causa di una amnesia non ricorda quasi nulla e quella della civiltà di Atropo, pianeta ostile dove le macchine si sono ribellate e hanno sterminato ogni forma di vita. Per tutta la sua durata, Returnal si prende quasi gioco del player con la sua narrazione criptica e contorta, guidandolo in un abisso di ricordi e rivelazioni fino alla conclusione della storia.

Difficile ma appagante – Recensione Returnal, lost in the deep

Come già detto nonostante una narrazione da oscar, il cuore pulsante di Returnal è quello di un roguelike nudo e crudo. Durante ogni run ci troveremo in ambienti ostili che pullulano di nemici, mini boss, risorse e armi. Nonostante l’avventura ricominci sempre da zero dopo ogni morte, i ragazzi di Housemarque hanno fatto un ottimo lavoro nel delineare un filo conduttore nell’evoluzione sia narrativa che ludica di Selene. Il risultato è una storyline che viene composta pezzo per pezzo ad ogni respawn, con in parallelo uno sviluppo e un potenziamento del personaggio in base ai progressi ottenuti nella run precedente.

Le stanza di Returnal, randomizzate ad ogni restart, offrono numerosi contenuti oltre ad una buona selezione di xenomorfi. Durante ogni run, che inizia sempre con la stessa pistola ma con fuoco diverso, è possibile trovare armi sempre migliori, potenziamenti e miglioramenti della tuta. Inoltre, in determinati anfratti è possibile trovare degli shop che permettono di scambiare gli Oboliti (moneta di scambio ottenibile sterminando i nemici) con consumabili e potenziamenti. Il risultato è un gioco frenetico e divertente ma spietato, dove anche la minima distrazione può fare la differenza.

Tanto bello quanto terrificante – Recensione Returnal, lost in the deep

Da quanto scritto in precedenza, è chiaro che Returnal non è un prodotto adatto a tutti. La sua complessa chiave di lettura e il suo gameplay lo rendono un gioco particolare, non di semplice interpretazione ma che soddisfa sicuramente i palati più sopraffini grazie ai suoi numerosi riferimenti. A tal proposito, ci pensa un superbo comparto tecnico e artistico del gioco. Atropo è un pianeta scuro, misterioso e minaccioso, governato da entità aliene e popolato da xenomorfi pronti a farci la pelle. Il mood, che ricorda in pieno le atmosfere di Prometheus, gode di un comparto tecnico eccelso e un impatto grafico mozzafiato, il tutto arricchito dai 60 fps (quasi) fissi a cui gira il gioco. Nonostante gli ambienti risultino leggermente monocromatici, l’utilizzo del ray-tracing rende tutto più bello, restituendo effetti particellari e giochi di luce davvero convincenti.

Come se non bastasse, il feedback restituito dal DualSense contribuisce profondamente all’immersività del titolo grazie allo speaker integrato, al feedback aptico e ai grilletti adattivi. Tutta l’esperienza viene incorniciata da un sound design non innovativo, ma sicuramente azzeccato e magistralmente orchestrato, che grazie all’audio 3D di PlayStation 5 ha tutto un altro sapore.

Ancora, e ancora, e ancora

Tirando le somme su Returnal ci rendiamo conto di aver tra le mani un prodotto quasi perfetto, ma che soffre dei piccoli difetti del genere. Nonostante Housemarque sia riuscito in pieno a portare il genere roguelike su un altro livello, Returnal continua a non essere un prodotto adatto a tutti. La sua difficoltà intrinseca, legata ad una narrazione criptica e contorta, potrebbe scoraggiare il giocatore medio dall’approfondire l’avventura. A mettere un cerotto su questo “if”, intervengono però l’assuefazione dettata da un ottimo gameplay, un comparto grafico e tecnico di altissimo livello e un’esperienza che sfrutta alla perfezione le possibilità offerte da PlayStation 5 e dal DualSense. Un’esclusiva che lascerà sicuramente un segno indelebile nella storia della console. Returnal è disponibile per PlayStation 5 dal 30 Aprile 2021 al prezzo di 79,99€.

Speriamo di avervi offerto una piacevole lettura con la nostra recensione di Returnal

9 Un incubo da non perdere! Punti a favore Narrazione da oscar

Narrazione da oscar Frenetico, divertente e spietato

Frenetico, divertente e spietato Comparto tecnico e grafico eccellente

Comparto tecnico e grafico eccellente Ottima integrazione di DualSense e Audio 3D

Ottima integrazione di DualSense e Audio 3D Tanti riferimenti ai pilastri del genere Punti a sfavore La difficoltà dettata dal genere potrebbe scoraggiare i meno navigati

La difficoltà dettata dal genere potrebbe scoraggiare i meno navigati Chiave di lettura non sempre accessibile

Chiave di lettura non sempre accessibile