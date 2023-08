Migliori computer subacquei | Agosto 2023

Il computer subacqueo è uno degli strumenti fondamentali per gli appassionati delle immersioni. Con questa guida vedremo i migliori modelli di computer subacquei

Con questa guida ai migliori modelli di computer subacquei, cercheremo di aiutarvi a scegliere il modello migliore per le vostre esigenze. Aiuteremo a trovare ciò che più si avvicina ai vostri bisogni, soprattutto per chi non ha ancora esperienza nel mondo della subacquea e ha ancora le idee poco chiare. È difficile scegliere il miglior computer subacqueo data la vastità dei modelli in vendita, prima di acquistarne uno, bisogna tener conto di:

caratteristiche tecniche,

funzionalità,

tipo di immersioni

prezzo

Spero che la nostra guida ai computer subacquei vi possa aiutare nella scelta del computer sub migliore per voi, confrontando i migliori articoli disponibili anche online.

Migliori modelli di computer subacquei

Il computer subacqueo è uno strumenti fondamentale per è appassionato di immersioni o di esplorazioni sottomarine. Si tratta di un dispositivo importantissimo se si decide di affrontare seriamente queste attività, sia per agevolare la nostra esperienza, ma soprattutto per tutelarsi da eventuali rischi ad alte profondità. Infatti, questo dispositivi ci fornisce in tempo reale informazioni utilissime sulle immersioni. come la profondità o il tempo trascorso sott’acqua.

Come dicevamo, è molto difficile scegliere il modello migliore e più adatto a ciascuno di noi. La scelta può essere condizionata da vari aspetti, come l’uso che ne faremo, le funzionalità di cui avremo bisogno, il prezzo. Oggi andremo ad analizzare i computer subacquei presenti sul mercato, cercando di capire quale modello può essere il più adatto per noi.

Quale scegliere tra i migliori modelli di computer subacquei?

Di seguito sono elencati alcuni tra i modelli migliori attualmente in commercio. Andremo a vedere le caratteristiche estetiche, quelle tecniche, le varie componenti e soprattutto il prezzo.

Suunto Dive D5 Computer Subacqueo, Nero/Argento

Computer subacqueo personalizzabile in formato di orologio da polso con batteria ricaricabile per sub principianti e avanzati. Cinturini intercambiabili, display a colori con forte contrasto, navigazione con bussola 3D, Aria/Nitrox e Gauge con bottom timer, trasmissione wireless dati su pressione bombola. Pianificazione e analisi delle immersioni e dei dati grazie a al software Suunto DM5. Il prezzo si aggira intorno ai 560,00 euro.

Nato prevalentemente per il sub è uno dei migliori computer subacquei in circolazione sia per i principianti che per i più esperti, grazie alla batteria ricaricabile, ai cinturini intercambiabili e alla pratica chiusura automatica. Il display è a colori ed è presente la modalità navigazione con la bussola in 3D. Sarà possibile anche fare una pianificazione del gas attraverso il Bluetooth del proprio smartphone. Il dispositivo arriva a massimo 100m di profondità.

Cressi Giotto Diving Professional Computer Dual Mix, Unisex – Adulto

Si tratta di un computer formato tradizionale, estremamente robusto e affidabile. Design ergonomico arrotondato nella parte a contatto con il polso per facilitare qualsiasi tipo di movimento della mano. il prezzo varia intorno ai

219,99 euro

Frontalmente sono presenti tre pulsanti creati apposta per facilitare la navigazione e per semplificare la memorizzazione del processo di accesso ai dati e la modifica dei parametri. Il cinturino è ampio e lungo con elementi metallici in acciaio inossidabili AISI 316. Il display è retroilluminato attraverso un pulsante o in caso di allarme, tramite un sistema di approccio facile (User Friendly Display System, UFDS). L’interfaccia di collegamento al computer subacqueo avviene mediante raggi infrarossi semplicemente appoggiandolo, e collegamento al PC con cavo USB.

Seac Action Computer Da Subacquea

Utile sia per le immersioni che per l’apnea. Misura 13.4 x 10 x 8.4 Cm, disponibile nero o bianco. Struttura robusta e trattata per una ottima resistenza agli urti, alla corrosione e agli sbalzi termici. Schermo LCD con contrasto e retroilluminazione. Memoria logbook: scuba mode: 40 ore con record ogni 5. Freediving mode: 18 ore di attività con record ogni 2. Prezzo 274,68 euro

Il suo sistema è facile da usare con tre modalità principali, ovvero Scuba mode, Gauge mode e Freediving mode. La batteria è a lunga durata cr2450. La corona, i pulsanti e la fibbia sono in acciaio inossidabile.

Cressi Leonardo Diving Computer Computer Subacqueo

Leonardo, è il primo computer disegnato, sviluppato e prodotto al 100% in Italia dalla filiale Cressi Elettronica creata 4 anni fa. Progettazione e realizzazione interna presso la Cressi Elettronica (per maggiori informazioni clicca qui), creata per lo sviluppo dell’elettronica applicata alla subacquea. La distribuzione delle informazioni/contrasto dello schermo, le proporzioni e le dimensioni delle cifre sono stati studiati per facilitare la lettura. Prezzo 259,99 euro

La progettazione e la realizzazione sono mirate proprio allo sviluppo dell’elettronica applicata alla subacquea. L’ algoritmo utilizzato è il Cressi RGBM nato dalla collaborazione tra Cressi e BruceWienke, basato su modello Haldane integrato con fattori RGBM. L’impostazione completa dei parametri FO2 e PO2 ha anche la possibilità d’ impostazione FO2 tra 1.2 e 1.6 bar e PO2 tra 21% e 50% È possibile anche utilizzare la modalità Deco (calcolo de compressivo) o Gage (profondimetro e timer).

Mares 414134, Orologio per Immersioni Unisex – Adulto

Display straordinariamente chiaro con dati visualizzati in formato gigante, quattro pulsanti per un’interfaccia utente intuitiva. Funzione speculare dei pulsanti durante l’immersione. Opzione per la visualizzazione del tempo di immersione in minuti e secondi. Prezzo 279,00 euro.

Questo computer subacqueo è uno dei più pesanti. La caratteristica che salta subito all’occhio è che possiede un display particolarmente chiaro. Infatti, permette di visualizzare i dati in formato gigante. La forma è squadrata ma nonostante questo risulta assai comodo al polso. Agli angoli possiede quattro pulsanti per un’interfaccia utente intuitiva, che facilitano l’esperienza mentre si nuota. Infine, è presente l’opzione per la visualizzazione del tempo di immersione in minuti e secondi, oltre all’utilissimo allarme di deco esponenziale. Questo particolare modello è anche considerato il numero 1 come decompressione d’aria del monitor.

SEAC SUB Computer Screen MOD.2021

Schermo LCD con contrasto e retroilluminazione a intensità regolabile. SCUBA MODE: algoritmo di decompressione Bühlmann ZHL-16C con gestione per 1 o 2 miscele. FREEDIVING MODE: Dive/surface time, profondità attuale/massima. Prezzo 202,00 euro.

L’orologio Seac Sub ha una forma leggermente rettangolare, due soli pulsanti e con meno i suoi 290 g di peso è uno dei modelli più leggeri disponibili in commercio. Possiede delle funzioni per la misurazione del tempo di immersione e la profondità raggiunta, il tutto in tempo reale. Nella Gauge Mode si attiva un profondimetro e un cronometro per la gestione in autonomia dei profili d’immersione del nuotatore. Purtroppo, le pile non sono incluse.

Scubapro Aladin One Matrix Ordinateur de plongée Nitrox pour tauchan Attrape-rêvesAladin ONE Matrix

Con display LCD segmentato nella riga superiore e centrale per una migliore leggibilità. Compatibile Nitrox da 21% a 50% regolabile in incrementi dell’1%. Pressione parziale di ossigeno (pO2) impostazioni da 1 a 1,6 bar. L’interfaccia è Bluetooth 4.0 Low Energy, disponibile sia per Android che iOS. Prezzo 210,00 euro.

Il gioiellino di casa Scubapro, l’Aladin ONE Matrix, possiede due tasti per l’attivazione e la disattivazione di ciascuna funzione in modo abbastanza semplice ed intuitivo. La sua pressione parziale di ossigeno (pO2) prevede impostazioni da 1 a 1,6 bar. Le notifiche sono acustiche, così da poter essere udite anche sott’acqua e questo incredibile computer subacqueo dispone anche di retroilluminazione. Sono poi disponibili le funzioni di arresto di sicurezza con timer e non meno importante la regolazione per acqua dolce e acqua salata.

Come scegliere tra i migliori modelli di computer subacquei

Dopo aver analizzato i migliori modelli attualmente sul mercato, andiamo a conoscere nel dettaglio quali sono i principali fattori da tenere in considerazione per l’acquisto di un computer subacqueo. È importante prestare attenzione a ciascun elemento, bilanciando tra loro ogni aspetto. La prima caratteristica che salta all’occhio è la struttura. È opportuno che l’orologio non sia ingombrante, ma possa essere indossato comodamente in ogni occasione. Inoltre, deve essere sicuramente resistente e duraturo nel tempo, Perciò si deve prediligere orologi di buona fattura, realizzati con materiali di qualità sia nella cassa che nel cinturino.

Display e funzioni

Poi abbiamo il display, cuore del computer subacqueo. Tramite questo schermo visualizzerai tutti i dati, perciò va scelto un modello che abbia un display luminoso, grande ed intuitivo, che consenta facilmente la lettura delle informazioni in maniera pratica e veloce. Importanti anche le funzioni del computer subacqueo. Quelle che non devono mai mancare sono la misurazione della profondità, il tempo di immersione e la temperatura dell’acqua.

Batteria e prezzo

Il vano batterie contiene le relative ricariche, che sono fondamentali. Esse devono garantire una durata prolungata e come gli orologi normali, sono delle comuni pile a bottone. In ultimo,ma non meno importante, andiamo a vedere il fattore prezzo. In base ai punti appena esaminati, va riconosciuto l’effettivo rapporto qualità/prezzo di ogni modello, così da scegliere il migliore per le tue esigenze.

I migliori computer subacquei, cosa ne pensate?

E voi, cosa ne dite? E’ stata utile questa guida ai computer subacquei? Dateci la vostra lasciando un commento qui sotto e continuate a seguire tuttoteK per restare sempre informati sul mondo delle tecnologia (e non solo!).