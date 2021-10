Scopriamo insieme, in questa breve guida, la lista trofei completa di The Dark Pictures Anthology: House of Ashes recentemente svelata, in vista del lancio previsto per il prossimo 22 ottobre

Ormai ci siamo, il terzo capitolo dell’antologia di titoli horror targata Supermassive Games è praticamente in procinto di uscire sul mercato. Dopo un eccellente Until Dawn, i ragazzi del team inglese hanno lasciato il campo delle esclusive Sony per dedicarsi a titoli multipiattaforma che però, duole ammetterlo, difficilmente si possono paragonare alla loro prima perla. Dopo Man of Medan, scadente sotto molti punti di vista, e un Little Hope che ha cercato di sollevare leggermente l’asticella, il terzo capitolo della The Dark Pictures Anthology: House of Ashes uscirà il 22 ottobre su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S. In attesa del lancio, nelle scorse ore ne è stata svelata la lista trofei completa e quindi sì, in questo caso, ci rivolgiamo proprio a voi trophy hunters!

Prima di iniziare

La lista trofei completa di The Dark Pictures Anthology: House of Ashes consta di 31 statuette totali, di cui 16 di bronzo, 9 d’argento, 5 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Come sempre, nel caso di titoli molto incentrati sulla narrativa, vi ricordiamo che nonostante le descrizioni dei trofei siano esclusivamente quelle ufficiali date dagli sviluppatori, queste potrebbero comunque contenere spoiler riguardanti la trama. Per questo motivo, sconsigliamo di continuare la lettura a tutti coloro che non vogliono ricevere alcun tipo di anticipazione su House of Ashes. Detto questo, iniziamo!

I trofei di bronzo | The Dark Pictures Anthology: House of Ashes, ecco la lista trofei!

Iniziamo con i trofei di bronzo:

Coppia scoppiata : Eric e Rachel sono morti nella stessa esplosione.

: Eric e Rachel sono morti nella stessa esplosione. La cosa : Eric ha aiutato Rachel a debellare la sua infezione.

: Eric ha aiutato Rachel a debellare la sua infezione. Sei tu il mio tecnico? : Merwin ha riparato la radio.

: Merwin ha riparato la radio. Prova lampante : Eric ha scoperto gli effetti imprevisti della torcia UV.

: Eric ha scoperto gli effetti imprevisti della torcia UV. Autorizzazione accordata : Clarice ha ucciso Eric dopo aver contratto l’infezione.

: Clarice ha ucciso Eric dopo aver contratto l’infezione. Finché morte non ci separi : Rachel ha contratto l’infezione e ha ucciso Eric, o Eric ha ucciso lei.

: Rachel ha contratto l’infezione e ha ucciso Eric, o Eric ha ucciso lei. Verso il tramonto : Salim è tornato a casa da suo figlio.

: Salim è tornato a casa da suo figlio. Spada e scudo : Kurum e Balathu hanno deciso di combattere insieme.

: Kurum e Balathu hanno deciso di combattere insieme. La pistola di Cechov : Rachel ha usato la mitragliatrice.

: Rachel ha usato la mitragliatrice. Dritto al cuore : Nick ha ucciso il guerriero antico con un paletto.

: Nick ha ucciso il guerriero antico con un paletto. Risalire dall’inferno : Rachel è sopravvissuta dopo aver respinto entrambi gli amanti.

: Rachel è sopravvissuta dopo aver respinto entrambi gli amanti. Oorah : Eric e Nick hanno unito le forze sull’ascensore.

: Eric e Nick hanno unito le forze sull’ascensore. Pensa come un marine : Hai compiuto tutte le scelte con la testa.

: Hai compiuto tutte le scelte con la testa. Non siamo soli : Hai completato il prologo in modalità Serata al cinema.

: Hai completato il prologo in modalità Serata al cinema. Smarrita nel tempo : Rachel non è stata salvata dal suo bozzolo.

: Rachel non è stata salvata dal suo bozzolo. Visione dal passato: Rachel ha assistito all’origine delle creature.

I trofei d’argento | The Dark Pictures Anthology: House of Ashes, ecco la lista trofei!

Continuiamo con i trofei d’argento di House of Ashes:

Fammi provare! : Tre personaggi hanno usato i raggi UV per attaccare le creature.

: Tre personaggi hanno usato i raggi UV per attaccare le creature. Sterminatore : Salim ha ucciso cinque creature con la lancia.

: Salim ha ucciso cinque creature con la lancia. Dichiarazione di Randolph Hodgson : Hai trovato tutti i frammenti del diario di Randolph.

: Hai trovato tutti i frammenti del diario di Randolph. Ultimo superstite : Un solo personaggio è sopravvissuto al finale.

: Un solo personaggio è sopravvissuto al finale. Semper Fi : Jason è tornato indietro da Salim e hanno raggiunto insieme l’ascensore.

: Jason è tornato indietro da Salim e hanno raggiunto insieme l’ascensore. Vittime di guerra : Hai trovato tutte le immagini con cornice nera.

: Hai trovato tutte le immagini con cornice nera. Presagi : Hai trovato tutte le immagini con cornice bianca.

: Hai trovato tutte le immagini con cornice bianca. Segnale fantasma : Eric ha ignorato il segnale radio di Nick.

: Eric ha ignorato il segnale radio di Nick. Veterano: Balathu ha ucciso due volte con la lancia.

I trofei d’oro e il trofeo di platino | The Dark Pictures Anthology: House of Ashes, ecco la lista trofei!

Vediamo qui di seguito i cinque trofei d’oro:

Lieto fine : Cinque personaggi sono sopravvissuti al finale.

: Cinque personaggi sono sopravvissuti al finale. Sei minuti di buio : Nessuno è sopravvissuto al finale.

: Nessuno è sopravvissuto al finale. Non ho tempo di sanguinare : Hai superato la cripta senza ferite persistenti.

: Hai superato la cripta senza ferite persistenti. Scavare nel passato : Hai trovato tutti i segreti.

: Hai trovato tutti i segreti. La speranza è l’ultima a morire: Hai completato la modalità Storia in singolo.

Infine, scopriamo insieme il titolo del trofeo di platino:

Dimora senza segreti: Ottieni tutti i trofei.

Buon divertimento!

Termina qui la lista trofei completa di The Dark Pictures Anthology: House of Ashes. Fateci sapere che cosa ne pensate del titolo di Supermassive Games e Bandai Namco, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!