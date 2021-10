Ghostbusters Legacy: il trailer internazionale in italiano

Pubblicato da Sony Pictures il trailer internazionale di Ghostbusters: Legacy. Diretto da Jason Reitman, l’avvincente capitolo con una nuova generazione di “Acchiappafantasmi”. Nei cinema dal 18 novembre; ecco di seguito il trailer internazionale ufficiale

Il trailer internazionale diffuso da Sony Pictures nelle scorse ore di Ghostbusters: Legacy, non lascia alcun dubbio. A distanza di 35 anni dal primo film di successo, una nuova generazione di “Acchiappafantasmi” è pronta a far ingresso sul grande schermo, in un’innovativa e originale pellicola diretta da Jason Reitman(figlio del noto Ivan Reitman ).

Con un tuffo nel passato nostalgico, si pregusta un ritorno alle lontane guide del passato, in un sequel più fresco e fedele. Difatti, secondo le rivelazioni di alcuni fonti ufficiale, Ghostbusters: Legacy non tiene alcun legame con il precedente reboot cinematografico, mantenendo un filo conduttore più profondo con gli iconici Ghostbusters (1984) e Ghostbusters II (1989).

I giovani attori Finn Wolfhard; Mckenna Grace; Paul Rudd e Carrie Coon; saranno affiancati dai veri veterani Bill Murray; Dan Aykroyd; Ernie Hudson; Annie Potts e Sigourney Weaver. Ecco di seguito il trailer internazionale in italiano.

Ghostbusters Legacy: trama e dettagli

Ambientato nella piccola e tranquilla città di Summerville, in Oklahoma. Una madre single e i suoi due figli costretti a trasferirsi nella fattoria di famiglia; iniziano a scoprire la loro connessione con gli Acchiappafantasmi originali e la segreta eredità lasciata dal nonno ( il compianto Harold Ramis nei panni di Egon Spengler ). Così tra vecchie attrezzature ritrovate nel vecchio fenile e strani marchingegni; qualcosa di strano sta accadendo nella pacifica cittadina, e sarà compito dei giovani Acchiappafantasmi risolvere la situazione.

Con easter egg da cogliere, un vero mix di azione, intrattenimento e avventura, unito alla pura leggerezza. Un banco di prova impegnativo per Jason Reitman, nel mantenere alto l’onore dei precedenti cult anni 80 diretti dal padre Ivan Reitman.

Scritto da Jason Reitman & Gil Kenan, la pellicola sarà disponibile sul grande schermo il prossimo 18 novembre.

