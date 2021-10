Outriders: ecco la data in cui il gioco arriverà su PC con Xbox Game Pass

Outriders, titolo di People Can Fly e Square Enix, ha una data che determina il suo imminente ritorno sul Game Pass Xbox per PC

Sin dalla data di rilascio del titolo, il Game Pass era stato usato come mezzo per lanciare Outriders, che ha così ottenuto il suo primo debutto sulle console Xbox e piattaforme Microsoft, oltre che anche ad arrivare su Stadia e sistemi mobile. Il titolo, di genere multiplayer looter-shooter, è stato sviluppato da Square Enix e People Can Fly, questi ultimi autori di serie ben conosciute come BULLETSTORM e il più celebre Fortnite. Quando diventò disponibile ad aprile, non passò molto tempo prima che nel gioco venissero registrati quasi quattro milioni di giocatori in un solo mese. E adesso, pare che il gioco sia pronto a tornare all’interno del vasto catalogo offerto dalla multinazionale americana.

La fama data ad Outriders con il Game Pass

Outriders, per coloro che non hanno ancora avuto modo di conoscerlo, è descritto come un ibrido di shooter in terza persona e GDR, ambientato in Enoch, un mondo oscuro e abitato dalla disperazione, dove la violenza domina incontrastata. Il gioco è uscito ad aprile per tutte le console ad eccezione di Nintendo Switch, e dopo che è stata recentemente data la conferma di un ritorno su Xbox Game Pass per PC, l’account ufficiale di Outriders ha annunciato anche diverse patch che vanno ad aggiungere il crossplay con il Windows Store.

Si spera, tuttavia, di poter sviluppare un aggiornamento che permetta di far allineare anche Google Stadia alle altre piattaforme, dunque bisognerà attendere che arrivi l’update a novembre per vedere se ciò sarà effettivamente possibile. Il gioco uscirà dunque su Xbox Game Pass a partire da oggi, 19 ottobre. Chiaramente, Outriders è comunque disponibile ed acquistabile anche su console PlayStation, per coloro che non dispongono di piattaforme sulla quale dare luogo ad un abbonamento Game Pass.

Potrete trovare la nostra opinione riguardante il gioco su tuttoteK, oltre che numerose guide per mettersi rapidamente in pari con i giocatori più esperti. Continuate dunque a seguirci, e se siete interessati ad altri giochi, date un’occhiata allo store Instant Gaming per trovare titoli a prezzi scontati.