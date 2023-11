Hispano Suiza Sagrera: è in arrivo l’evoluzione della Carmen

Lo storico marchio iberico di automobili sportive ha in programma di lanciare molto presto un nuovo modello: Hispano Suiza Sagrera riproporrà la formula della supersportiva elettrica ad altissime prestazioni in chiave lussuosa e molto personale

Il 2024 segnerà un importante traguardo per la Hispano Suiza, che potrà festeggiare ben 120 anni di storia del marchio. Ovviamente la casa automobilistica spagnola non può vantare una carriera produttiva altrettanto lunga e costante, ma il grande fascino legato al suo nome è stato comunque sufficiente a tenerne in vita la memoria sino ad anni recenti. Nel 2019 infatti, il marchio è stato rilanciato ad opera del Gruppo Peralada e di Miguel Suqué Mateu, pronipote di uno degli storici fondatori che diedero origine all’avventura nel lontano 1904.

Dopo la tanto attesa riapertura abbiamo potuto ammirare modelli come la Carmen e la Carmen Boulogne, vetture in linea con i principi guida di un produttore che si è sempre voluto distinguere per lo stile originale, i dettagli esclusivi e una tecnica costruttiva all’avanguardia dei tempi. Ma d’altronde si sa, il mercato fagocita molto rapidamente ogni novità ed è ormai giunto il momento di aggiungere al listino una nuova creatura: la Hispano Suiza Sagrera.

Hispano Suiza Sagrera: parola d’ordine evoluzione!

Pensando alle attuali Carmen e Carmen Boulogne viene difficile immaginare come si possano migliorare delle vetture già tanto curate nei dettagli. Eppure è proprio questo l’obiettivo che si pone il marchio con la nuova Hispano Suiza Sagrera. Chiaramente, come da nuovo corso della casa, si parla di una supersportiva completamente elettrica con potenza ampiamente superiore ai 1000 CV, contraddistinta da molte migliorie sia sotto l’aspetto delle preformance meccaniche che in chiave aerodinamica.

Stilisticamente dovrebbe rappresentare un’evoluzione rispetto agli attuali modelli, senza però provocare un totale sconvolgimento: la clientela del marchio mostra infatti di apprezzare le forme assai personali delle supersportive ispaniche. Possiamo già affermare che la Hispano Suiza Sagrera traccerà sotto ogni aspetto le linee guida per i modelli che seguiranno negli anni, proseguendo una tradizione ben consolidata in fatto di vetture prestazionali di gran classe.

Non posso ancora rivelare molti dettagli, ma confermo che vogliamo continuare a soddisfare i desideri dei nostri clienti, che ci hanno chiesto qualcosa di simile e di continuare ad essere unici.

Sergio Martínez Campos, ceo di Hispano Suiza.

Un nome che racconta una storia

Il nome della Hispano Suiza Sagrera vuole rendere omaggio alla memoria del secondo stabilimento aperto dalla casa, situato a Barcellona nel quartiere ‘La Sagrera’ e attivo già dal 1911 grazie all’impegno di ben 1800 operai. Un periodo d’oro che i vertici del marchio vogliono celebrare, riportando alla memoria alcune tra le più spettacolari vetture prodotte, come la H6C Tulipwood o la H6B ‘Xenia’ Dubonnet. Oggi come un tempo l’attenzione è completamente rivolta alla qualità costruttiva, unitamente a quella dei materiali impiegati: legno e alluminio hanno ormai ceduto il passo ad altre materie prime ma la cura nella selezione e nelle lavorazioni è rimasta invariata.

Difficile quindi aspettarsi un prezzo d’acquisto che non si misuri in milioni di euro, specie se pensiamo che l’attuale Carmen ha già un listino che parte dalla ragguardevole cifra di 1,5 milioni. Per farsi invece un’idea sull’aspetto della vettura sarà necessario attendere ancora un po’: la casa non lascia volutamente trapelare nulla. In ogni caso, non sarebbe strano ritrovare nuovamente qualche richiamo all’illustre e raffinato passato della Hispano Suiza, ricco di spunti ed ispirazioni più che mai attuali. E noi ovviamente continueremo a parlarne qui, sulle pagine di tuttotek.

Per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità del mondo dei motori continuate a seguire tuttotek.