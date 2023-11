TEAMGROUP: annuncia le nuove serie T-FORCE G70/G70 PRO e G50/G50 PRO

E voi? Cosa ne pensate di queste nuovissime unità SSD di T-FORCE ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).

Le unità SSD G70, G70 PRO, G50 e G50 PRO PCIe 4.0 sono dotate del software di monitoraggio S.M.A.R.T. brevettato da TEAMGROUP. Questo software consente agli utenti di tenere sotto controllo lo stato di salute dell’SSD e di eseguire in modo semplice e veloce configurazioni e test per verificare la qualità e le prestazioni dell’SSD. Le unità SSD T-FORCE G70, G70 PRO, G50 e G50 PRO PCIe 4.0 saranno disponibili sullo store nordamericano di Amazon alla fine di dicembre . Per informazioni dettagliate sulle vendite, rimanete sintonizzati sulle ultime notizie sul sito ufficiale e sui canali di social media di TEAMGROUP.

I modelli G70, G50 e le loro varianti PRO sono disponibili nel fattore di forma M.2 2280 e sono dotati di dissipatori di calore brevettati in grafene ultrasottile. Il G70 PRO è dotato anche di un dissipatore in lega di alluminio, che offre agli utenti un’ulteriore opzione di raffreddamento. Ogni modulo di raffreddamento SSD di questa serie è compatibile con lo slot di espansione SSD PS5 . Così sia i giocatori di PC che quelli di console possono godere delle elevate prestazioni di queste nuovissime unità SSD PCIe 4.0.

