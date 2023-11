COUGAR: presentata la nuova sedia da gaming Hotrod

COUGAR presenta Hotrod, una sedia da gaming ispirata agli sport motoristici e progettata per supportare prestazioni di gioco estreme

Progettata per offrire il massimo del comfort, del controllo e della precisione, Hotrod sostiene e si adatta al corpo durante le intense manovre di gioco. Precisione. Concentrazione. Resistenza: qualità di ogni impresa ad alte prestazioni, dall’atletica al gioco. Vista la richiesta di attrezzature progettate per garantire il massimo comfort e sostegno, COUGAR si è ispirata agli sport motoristici. Dando vita alla nostra ultima sedia da gioco: la Hotrod.

Le prestazioni sotto pressione sono fondamentali quando si tratta del posto di guida, sia negli sport motoristici che nei giochi. Un pilota si affida al proprio sedile per avere comfort e sostegno durante le manovre ad alta pressione. Così come un giocatore ha bisogno di una sedia in grado di fornire lo stesso livello di supporto durante le sessioni di gioco più intense. Ispirandosi al design elegante e leggero e alle caratteristiche ad alte prestazioni degli sport motoristici, la sedia da gioco COUGAR Hotrod è progettata per adattarsi con precisione al corpo. Così da garantire il massimo comfort e controllo, offrendo una fusione di stile, comfort e prestazioni.

Dettagli sulla nuova sedia da gaming COUGAR presenta Hotrod

Proprio come un sedile da corsa, l’esclusiva plastica sintetica rinforzata con fibra di vetro PA dell’Hotrod è progettata per offrire la giusta quantità di flessione e resistenza. In modo da sopportare lo stress dei movimenti improvvisi e mantenere l’utente comodo e sostenuto in ogni curva brusca. Ma non si tratta solo di prestazioni: Hotrod è anche comfort. Il cuscino a densità multipla dello schienale offre il massimo comfort, adattandosi al corpo e fornendo sostegno dove è più necessario.

Il cuscino integrato per la testa, regolabile in altezza, offre ulteriore sostegno e comfort al collo e alla testa. Progettato ergonomicamente per prevenire i colpi di frusta dovuti a brusche frenate. Nel mondo frenetico dei giochi moderni, avere la sedia da gioco giusta, in grado di tenere il passo con i riflessi fulminei e il bisogno di velocità di un giocatore, può fare la differenza. Con Hotrod, potete sedervi, prendere il volante e dare il massimo.

Design e materiali

Il design a sostegno del corpo della sedia da gioco Hotrod è caratterizzato da uno schienale multizona ancorato a un guscio esterno in FRP. Questo fornisce un sostegno ottimale al corpo nei punti in cui è più necessario durante le manovre ad alta tensione, permettendovi di concentrarvi su ciò che conta davvero: vincere. Il design a sostegno del corpo della poltrona assicura un sostegno ottimale, immergendovi nel comfort.

L’Hotrod è dotato di una scocca unica in plastica rinforzata con fibra di vetro PA. Questo materiale è resistente, leggero e flessibile, ed è progettato per resistere alle sollecitazioni dei movimenti improvvisi e mantenere la sua forma, assicurando il comfort e il sostegno in ogni curva. Presenta un cuscino ergonomico per la testa, che previene il colpo di frusta in caso di arresto improvviso, e un cuscino lombare, fissato a binari di sospensione regolabili in altezza. Questi elementi insieme offrono il massimo comfort e sostegno per il collo, la testa e la zona lombare, eliminando il rischio di lesioni, tensioni e affaticamento.

Negli sport motoristici, la “resistenza al rotolamento” è una forza di attrito che si oppone al movimento quando un oggetto rotola su una superficie. Un manicotto sul raggio della rotella riduce questa resistenza ed elimina il rumore, consentendo alla Hotrod di scivolare su qualsiasi superficie senza sforzo e con la stessa silenziosità.

Caratteristiche della nuova sedia gaming COUGAR Hotrod

Hotrod è rivestito in similpelle Hyper-Dura, 12 volte più resistente all’usura rispetto ai normali rivestimenti. Tra le caratteristiche troviamo:

Design regolabile : Hotrod consente di reclinarsi da 90º a 150º, così potrete rimanere in piedi per lavorare o giocare e sdraiatevi quando avete bisogno di riposare. L’elevatore a pistone di qualità superiore consente di regolare facilmente l’altezza di Hotrod. La regolazione della tensione dell’inclinazione consente al vostro corpo di reclinarsi e dondolare comodamente all’interno di una piccola gamma di angoli con la giusta pressione.

: Hotrod consente di reclinarsi da 90º a 150º, così potrete rimanere in piedi per lavorare o giocare e sdraiatevi quando avete bisogno di riposare. L’elevatore a pistone di qualità superiore consente di regolare facilmente l’altezza di Hotrod. La regolazione della tensione dell’inclinazione consente al vostro corpo di reclinarsi e dondolare comodamente all’interno di una piccola gamma di angoli con la giusta pressione. Bracciolo regolabile 3D: la flessibilità dei braccioli 3D consente di trovare la posizione perfetta per sostenere le braccia e mantenere una postura confortevole.

Il cilindro di sollevamento a gas è il cuore della funzionalità di Hotrod. Dotato di un cilindro di sollevamento a gas di classe 4 per la sicurezza, l’affidabilità e la fluidità di funzionamento, Hotrod ha una classe a sé stante. Al momento del lancio è disponibile anche una versione premium di Hotrod, la Hotrod Royal. Le cuciture dorate e i rivestimenti in similpelle scamosciata offrono un aspetto e una sensazione di lusso. Le prestazioni sono più raffinate grazie agli aggiornamenti delle caratteristiche, tra cui i braccioli 4D, le ruote silenziose da 3 pollici e un meccanismo avanzato di inclinazione multipla.

E voi? Cosa ne pensate di questa nuova COUGAR Hotrod? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).