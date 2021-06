Jujutsu Kaisen entra in pausa | Jump Highlights

Nel numero di Jump di questa settimana Jujutsu Kaisen ha un numero ridotto di tavole, e Gege Akutami annuncia una pausa di circa un mese. Pausa di una settimana anche per One Piece, dove gli equilibri di forza della battaglia si invertono

La notizia era già trapelata nel weekend, dopo l’uscita delle prime scan: Gege Akutami sospende Jujutsu Kaisen per almeno un mese.

Dopo un paio di tavole nelle quali Maki continua lo sterminio del clan Zen’in, il resto dello spazio per il manga su Weekly Shonen Jump è dedicato a una lettera da parte di Shueisha e di Gege Akutami stesso. Da quanto si evince, Akutami desiderava continuare a lavorare, ma gli editori gli hanno consigliato uno stop.

Akutami dichiara di non soffrire di nessun problema di salute e di essere mentalmente in piena forma. Tuttavia, dopo il tragico caso di Kentaro Miura, l’attenzione del pubblico è tornata ancora una volta sulle condizioni di lavoro dei mangaka. Troppo lavoro può davvero risultare mortale.

Non solo Jujutsu Kaisen: altri Highlights di Shonen Jump

A proposito di pause, il caso di One Piece ed Eiichiro Oda è a sua volta peculiare. Infatti, è ormai assodato che l’autore si prende regolarmente una pausa settimanale circa ogni mese. Sembra proprio che Oda e Shueisha siano dovuti scendere a un compromesso per non fermare del tutto il manga di punta della rivista, ma queste micropause regolari sono comunque motivo di preoccupazione per le condizioni di salute del sensei.

A Onigashima, la guerra continua, con un ribaltamento delle sorti dell’alleanza, colpita duramente dalla scomparsa di Rufy. Infatti, Nami e Usopp riescono a sconfiggere Ulti in diretta radio, annunciando a tutta l’isola l’abbattimento di due dei Tobi Roppo. Mentre le forze alleate sono galvanizzate dalla notizia, i nemici si disperano.

Inoltre, Otama ora intende dare un ordine via radio a tutti i Gifters che ha controllato grazie al mochi-mochi. Quale sarà? Dovremo aspettare due settimane per scoprirlo.

