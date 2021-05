Kentaro Miura ci lascia: ode al rivoluzionario del dark fantasy

Il sensei Kentaro Miura, autore di Berserk, è deceduto a soli 54 anni, a seguito di una dissezione dell’aorta. Lascia un’eredità che, seppur incompiuta, ha influenzato enormemente il mondo della letteratura e del gioco odierno

Questa mattina siamo stati accolti da una notizia che non avremmo mai voluto ricevere: Kentaro Miura ci ha lasciati.

Lo apprendiamo dalla rivista per la quale il sensei pubblicava, Young Animal, che, con un comunicato, annuncia il decesso dell’autore, causato da una dissezione aortica. La morte risale allo scorso 6 maggio, ma solo oggi trapela al grande pubblico, dopo che i funerali si sono tenuti in forma privata.

Dr. Kentaro Miura, autore di Berserk, è morto il 6 maggio 2021 a causa di una dissezione aortica. Vogliamo esprimere il nostro massimo rispetto e gratitudine per il lavoro svolto da Miura e preghiamo per lui. 20 maggio 2021, Hakusensha Co., Ltd. Young Animal Editorial Department

All’interno del medesimo comunicato, gli editori di Young Animal aggiungono:

Come dovremmo cogliere questo fatto inaccettabile? Ad essere onesti, non riusciamo a trovare le parole. Ricordiamo sempre il suo sorriso quando parlava allegramente dei suoi manga, anime e film preferiti. Non abbiamo mai visto la faccia arrabbiata del signor Miura. Era come un ragazzo che sembrava sempre divertirsi. Speriamo che tutti i fan, tutte le persone interessate al signor Miura abbiano un sorriso felice sui loro volti e preghino in silenzio per la sua anima con la redazione di Young Animal.

L’eredità di Kentaro Miura

Il sensei Miura era conosciuto principalmente per la sua opera magna, Berserk, che portava avanti da venticinque anni, ed è rimasta incompiuta. Ma c’era tanto altro: vi rimandiamo qui per scoprire la bibliografia di Miura, e quali erano i suoi progetti per il futuro.

Berserk è un titolo che tuttavia da solo è più che sufficiente a rendere il nome di Miura conosciuto in ogni angolo del globo, trascendendo più generazioni di lettori, ma, soprattutto, i confini dei soli appassionati di manga in generale.

Infatti, è una folla curiosamente variegata quella che si unisce al cordoglio per il sensei: non solo otaku, ma anche videogiocatori, artisti visivi, ruolatori, ed esponenti della musica metal. Non è esagerato dire che Berserk ha creato una vera e propria corrente culturale, influenzando ogni ramo dell’arte. I videogiochi souls-like, per esempio, devono moltissimo a Berserk per la loro ambientazione e worldbuilding.

Miura viveva una vita da eremita, occupandosi esclusivamente del proprio lavoro, come tanti del suo campo in Giappone. I capitoli di Berserk erano centellinati, un’opera d’arte finemente curata in ogni aspetto, e sempre attesissimi. Come è naturale, quindi, la prima domanda che molti si stanno facendo è se e come verrà portata a termine la storia.

Al momento, gli editori non hanno dato alcuna notizia in merito. Quello a Kentaro Miura è un addio difficilissimo, come è stato difficile accettare la sofferenza che descriveva nelle sue opere. Ma, se dobbiamo trarre un insegnamento da esse, probabilmente adesso è quello di accettare l’accaduto, e sforzarsi di dire addio a ciò che non è potuto essere.