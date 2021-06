Windows 10: scoperto un nuovo problema con gli aggiornamenti facoltativi

Scoperto su Windows 10 un problema con gli aggiormanenti facoltativi. Si permette, infatti, di installare un aggiormamento alla volta

La gestione degli aggiornamenti facoltativi sta dando qualche problema all’enorme utenza di Windows 10. Si tratta di un problema che riguarda gli aggiornamenti opzionali. Di norma, questi ultimi, non sono così necessari da essere installati, tuttavia spesso risultano risolutivi per risolvere problemi con il sistema operativo o con dispositivi hardware esterni.

Il problema è il seguente: qualora fossero disponibili più pacchetti opzionali per la versione del sistema operativo in uso, Windows 10 offre sempre e solo un aggiornamento alla volta.

Esempio e soluzione

Facciamo un esempio per chiarire il problema. Ipotizziamo di dover installare un feature update, tipo Windows 21H1. Questo pacchetto, ovviamente, ha la priorità rispetto a qualsiasi altro aggiornamento opzionale. Il suddetto bug nel sistema operativo della multinazionale di Redmond, fa sì che non venga mostrato nessun altro pacchetto fintanto che non si installa Windows 21H1.

Si tratta sicuramente di un problema abbastanza importante e limitante in quanto, come detto, questi pacchetti opzionali fanno in modo da evitare l’attesa del successivo “patch day” per risolvere problematiche rilevate sui pc o sulle workstation. L’unica soluzione attualmente percorribile, risiede nell’accesso al Microsoft Update Catalog. Dal seguente portale, tramite l’identificativo dell’aggiornamento (KB) sarà possibile cercare specificatamente l’aggiornamento e scaricarlo in maniera manuale.

