Razer: all’E3 2021 il futuro dell’hardware gaming

Razer realizzerà un keynote interattivo in realtà estesa in occasione del più grande showcase dedicato al mondo del gaming

Razer, il leader globale nel lifestyle gaming, annuncia il suo primo Keynote all’E3 2021, uno dei più attesi, in programma lunedì 14 giugno alle 3 pm PST. Il CEO e co-fondatore di Razer, Min-Liang Tan, svelerà una serie di innovative novità hardware caratterizzate dal design e dalla migliore tecnologia dell’azienda; volte ad alzare ulteriormente il livello del Pc gaming.

Si tratta del primo keynote Razer al principale evento mondiale di videogiochi E3. L’evento è sempre stato l’occasione per presentare il meglio dell’industria videoludica con la partecipazione dei principali brand di videogiochi del mondo; e Razer è orgogliosa di condividere le novità sull’innovazione e l’hardware che supporteranno il meglio che il pc gaming ha da offrire.

Razer: tantissime novità all’evento E3 2021

Il CEO di Razer, Min-Liang Tan, condurrà il keynote all’E3 2021 in un nuovissimo formato di realtà estesa; che fonde spazi live e virtuali per un’esperienza di presentazione coinvolgente. Supportato dall’overlay interattivo dell’E3, milioni di fan del brand e di gamer in tutto il mondo saranno in grado di unirsi all’evento in live streaming e vedranno Min-Liang, affiancato da altri protagonisti del settore, raccontare le innovazioni che porteranno il pc gaming a nuovi livelli di prestazioni e immersione.

Il keynote di Razer sarà trasmesso a livello internazionale sui canali ufficiali dell’E3 (Youtube, Twitch, Twitter, Facebook), all’interno del portale e dell’app dell’E3, sui siti web dei media partner dell’evento tra cui IGN, GameSpot, PC Gamer, GamesRadar+ e altri, così come sui principali canali social dell’azienda.

Dopo il keynote, un evento virtuale RazerStore Live con celebrità del mondo del gaming sarà trasmesso in live streaming sui canali social di Razer con ulteriori rivelazioni, lanci di prodotti e giveaway.

