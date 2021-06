Huawei Matepad 11: annunciato ufficialmente il nuovo device

Huawei annuncia il nuovo Matepad 11, mostrando a livello globale il suo aspetto. Vediamo assieme le sue caratteristiche e peculiarità

Huawei, azienda leader del settore della tecnologia, ha annunciato il nuovo HUAWEI MatePad 11, l’ultimo arrivato nel portfolio tablet Huawei e il primo a presentare un display che supporta una frequenza di aggiornamento di 120Hz, offrendo immagini più fluide e una migliore reattività che mai.

Realizzato per una nuova generazione di dispositivi intelligenti, HarmonyOS 2 va a potenziare HUAWEI MatePad 11 con una nuova funzionalità. Il nuovo desktop tablet risulta così più organizzato e offre agli utenti una nuova modalità di visualizzazione più fruibile ed efficiente. Utilizzando la tecnologia distribuita, il nuovo tablet è attrezzato per sfruttare, in ogni occasione, le capacità di altri dispositivi come smartphone o PC, ottimizzando creatività e produttività.

Il tablet supporta una frequenza di aggiornamento di 120Hz, offrendo immagini straordinarie e fluide e una reattività migliorata. È inoltre dotato di HUAWEI M-Pencil (2a generazione). Insieme all’impressionante display, lo stilo è altamente reattivo con una latenza di input di appena 2ms, offrendo ai consumatori esperienze di scrittura a mano più coinvolgenti ed estremamente naturali.

“Il nuovo HUAWEI MatePad 11, così come HUAWEI MatePad Pro, sfrutta a pieno le funzionalità distribuite di Harmony OS 2. Siamo orgogliosi di presentare al mercato una nuova generazione di tablet che permetterà agli utenti di lavorare e godersi il tempo libero in maniera più fluida ed efficiente che mai, sfruttando app e servizi in tutti gli scenari, senza soluzione di continuità.”

— ha commentato Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei CBG Italia.

Grafica fluida, resa magnificamente

Il nuovo HUAWEI MatePad 11 è il primo tablet Huawei a supportare una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Grazie a questa caratteristica che lo differenzia da molti tablet sul mercato, il nuovissimo HUAWEI MatePad offre immagini incredibilmente fluide durante la visualizzazione di un’ampia gamma di contenuti.

Per i video e i videogiochi con frame rate elevato, i consumatori possono godere di maggiori dettagli e immergersi completamente nel gioco grazie alla grafica accattivante. Quando si scorrono pagine Web e documenti, inoltre, il contenuto viene caricato rapidamente. Grazie all’impressionante frequenza di aggiornamento del display, il tablet consente anche un input di scrittura a mano altamente reattivo. La tecnologia di adattamento del frame rate aiuta inoltre a fornire agli utenti una durata della batteria maggiore.

Con il nuovo HUAWEI MatePad 11 che supporta la gamma di colori DCI-P3, immagini e video appaiono squisitamente vivaci sul display. Oltre alla capacità di produrre colori incredibili, HUAWEI MatePad 11 è anche progettato per ridurre al minimo l’esposizione degli utenti alla luce blu e allo sfarfallio, due dei principali fattori che causano l’affaticamento degli occhi. Il tablet ha ottenuto le certificazioni TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) e TÜV Rheinland Flicker Free, che sottolineano come la vista sia protetta anche dopo ore di utilizzo del tablet.

Nuovo tablet desktop

HUAWEI MatePad 11 offre un nuovissimo design desktop che presenta un’interfaccia utente pulita e organizzata. Il nuovo Bottom Dock che visualizza non solo le app utilizzate di frequente, ma anche quelle aperte di recente. I nuovi widget di servizio possono visualizzare informazioni in tempo reale e consentire agli utenti di accedere a determinate funzionalità dell’app senza doverla per forza avviare. Questi widget, inoltre, possono essere posizionati ovunque e sono anche personalizzabili per consentire agli utenti di gestire completamente il proprio dispositivo in base alle proprie preferenze.

Collaborazione multischermo tra tablet e PC

Sfruttando le funzionalità distribuite su HarmonyOS, HUAWEI MatePad 11 supporta la nuova Multi-Screen collaboration tra tablet e PC offrendo tre differenti modalità di lavoro. In modalità Mirror, lo schermo del PC connesso viene rispecchiato sul display del tablet, consentendo agli utenti di firmare e annotare direttamente i documenti o di disegnare sul PC con HUAWEI M-PENCIL (2a generazione).

In modalità estesa gli utenti possono ottenere un secondo schermo PC, ottenendo così più spazio per il lavoro. L’innovativa modalità Collaborate permette vere interazioni multipiattaforma tra HarmonyOS 2 e Windows, consentendo agli utenti di trasferire contenuti come testo, immagini e documenti tra dispositivi collegati con un semplice trascinamento. Oltre alla collaborazione multi-schermo, la nuovissima funzione multi-finestra supporta la visualizzazione di un massimo di quattro app contemporaneamente. Supporta anche due finestre mobili simultanee per un’esperienza multi-tasking tra app. Quando non sono necessarie, le finestre mobili possono essere riposte nell’App Bubble per un facile accesso ogni volta che se ne presenta la necessità. Il moltiplicatore di app aggiornato consente l’esecuzione separata di due attività all’interno di un singola app con la nuova funzionalità Window Lock che supporta operazioni parallele e indipendenti nelle due finestre. Ad esempio, quando si utilizza un’app per lo shopping, è possibile aprire due finestre differenti per confrontare i relativi prodotti oppure è possibile scrivere un’e-mail nella finestra di sinistra e rispondere ai messaggi istantanei nella finestra di destra aumentando così notevolmente la propria efficienza. A giugno 2021, quasi 4.000 app hanno adottato App Multiplier per migliorare l’esperienza dell’utente sui tablet.

HUAWEI M-PENCIL (2a generazione)

Il nuovo HUAWEI MatePad 11 è compatibile con HUAWEI M-Pencil (2a generazione), la penna stilo Huawei che è stata aggiornata per aiutare gli utenti a esprimere la propria creatività al meglio. La HUAWEI M-Pencil (2a generazione) presenta un nuovo pennino rivestito in platino, una latenza ultra-bassa e supporto per 4.096 livelli di sensibilità alla pressione. Ispirata al design trasparente del fondo degli orologi di lusso, la nuova punta della penna trasparente mostra il funzionamento interno dello stilo e viene fornita con una trama smerigliata per una migliore esperienza di scrittura. Se abbinata a HUAWEI MatePad 11, HUAWEI M-Pencil (2a generazione) ha una latenza di input bassa, di soli 2ms, che completa l’elevata frequenza di aggiornamento del display FullView per fornire una scrittura tra le più reattive, fluenti e autentiche ad oggi presenti sul mercato dei tablet.

Anche l’associazione e la ricarica dello stilo con il tablet sono particolarmente facili e intuitive. Gli utenti devono solo spostare la penna accanto a HUAWEI MatePad 11 per collegarla magneticamente e avviare entrambi i processi. La nuova HUAWEI M-Pencil (2a generazione) supporta un’ampia gamma di funzioni di interazione innovative tra cui HUAWEI FreeScript, che trasforma il contenuto scritto a mano in testo codificato in tempo reale.

Audio a quattro canali per un’immersione sensoriale completa

Progettato come un tablet a tutto tondo, il nuovo HUAWEI MatePad 11 offre esperienze audio coinvolgenti con il sistema quad-speaker. Il potente sistema di altoparlanti integrato offre suoni avvolgenti e coinvolgenti per qualsiasi contenuto audio. Il sistema audio è progettato e messo a punto dagli ingegneri del suono di Harman/Kardon, assicurando che i suoni prodotti dagli altoparlanti siano fedeli al loro materiale sorgente. HUAWEI MatePad sarà disponibile in preordine su Huawei Store da metà luglio ad un prezzo al pubblico di 499,90€. Le informazioni relative alla disponibilità in preordine di tutti i nuovi prodotti Huawei sono reperibili consultando il link.

Che ve ne pare del nuovo Huawei Matepad 11? Fateci sapere la vostra opinione nella sezione commenti, vi invito poi a seguire la nostra sezione mobile per non perdere nessuna novità.