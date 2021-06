Realme Summit 5G: entro tre anni smartphone 5G per tutti

Realme, in occasione del summit 5G, ha annunciato di produrre smartphone 5G accessibili a tutti. Vediamo insieme come si è sviluppato l’evento

In occasione del suo primo 5G Summit il brand di smartphone a più rapida crescita al mondo, ha annunciato che lavorerà affinché entro i prossimi tre anni 100 milioni di giovani abbiano la possibilità di utilizzare gli smartphone 5G. Al 5G Summit, organizzato in collaborazione con GSMA, Counterpoint Research e Qualcomm, realme ha rivelato che i nuovi modelli della serie GT, smartphone flagship in termini di prestazioni 5G e caratteristiche della fotocamera, verranno lanciati rispettivamente a giugno e luglio. Inoltre, sono stati annunciati i progetti e le iniziative dell’azienda per promuovere l’adozione del 5G a livello globale.

Realme Summit 5G: l’accessibilità

Il 5G Summit, il cui tema era “Making 5G Global: Accessibility for All“, ha visto la partecipazione delle associazioni, degli istituti di ricerca, dei fornitori di componenti e dei produttori di dispositivi leader del settore, che hanno approfondito diversi argomenti, tra cui: lo stato attuale del 5G a livello globale, dalle forze trainanti della sua evoluzione agli aspetti tecnici ad essa connessi; il rapporto unico tra il 5G e le giovani generazioni; come semplificare ulteriormente l’accessibilità al 5G in futuro.

Nel corso del summit, realme ha ribadito il suo impegno a “democratizzare il 5G” e a far progredire l’adozione di questa tecnologia nei mercati di tutto il mondo, affinché sia accessibile per un sempre maggiore numero di utenti. Nel 2020 realme ha lanciato 14 dispositivi 5G in 21 mercati, pari circa al 40% del suo portafoglio prodotti. Entro il 2022 l’azienda mira a offrire oltre 20 device 5G, portando il rapporto al 70% in 50 mercati. realme punta inoltre ad assumere la guida del settore lanciando nei prossimi anni uno smartphone 5G a un prezzo di circa 100 dollari, un progetto destinato ad accelerare ulteriormente l’adozione del 5G, in particolare per quanto riguarda le economie emergenti.

Durante il summit, Madhav Sheth, VP e CEO India ed Europa di realme, ha dichiarato:

“A partire dal nostro primo modello 5G, realme X50, abbiamo esplorato nuovi concept in termini di design da un lato e innovazioni tecniche all’avanguardia dall’altro per offrire agli utenti dispositivi 5G più sottili e accattivanti sotto il profilo del design, ma al tempo stesso estremamente potenti. Per realme contribuire ad accelerare l’adozione del 5G è una missione cruciale. Ci impegniamo a diffondere il 5G ascoltando le esigenze dei consumatori, puntando sull’innovazione dei prodotti e contribuendo a costruire il più ampio ecosistema 5G con i nostri partner del settore”.

Johnny Chen, Brand Director di realme, ha aggiunto:

“realme crede che il 5G sia una risorsa cruciale in particolare per le giovani generazioni, i nativi digitali che cercano modi nuovi e migliori per connettersi ed esprimersi al di là del mondo fisico. Essendo un brand che si rivolge ai giovani consumatori, realme cerca di ascoltarli attentamente, di capire ciò che si aspettano dalla tecnologia 5G e di coinvolgerli maggiormente nel processo di creazione di una migliore esperienza 5G. In questo modo ci auguriamo che possano servirsi del 5G e contribuire a loro volta ad accompagnare, nell’era del 5G, più persone verso l’adozione di questa tecnologia”.

I partecipanti

Nel 2021, realme prevede di aprire in tutto il mondo più di dieci pop-up 5G, spazi esclusivi in cui i giovani potranno vivere nuove esperienze 5G attraverso il cloud gaming, la realtà aumentata di ultima generazione, i live streaming e le numerose altre applicazioni del 5G.

Anche Kalvin Bahia, Principal Economist, GSMA Intelligence è intervenuto al Summit:

“A partire da maggio di quest’anno, 60 paesi in tutto il mondo hanno lanciato il 5G: 12 di questi sono mercati emergenti e si trovano principalmente in Asia. Sebbene il tasso di crescita della copertura 5G sia incoraggiante, un sondaggio di GSMA mostra che permangono degli ostacoli all’adozione capillare di questa tecnologia da parte dei consumatori, come il costo dei dispositivi e dei dati mobili e la mancanza di competenze e alfabetizzazione digitali. Tuttavia, la transizione al 5G è inevitabile in tutto il mondo e si prevede che il 5G contribuirà all’economia globale con 600 miliardi di dollari nel corso dei prossimi dieci anni”.

Peter Richardson, VP and Co-founder, Counterpoint Research, ha convenuto che la crescita del 5G è stata impressionante e che la rapida riduzione dei prezzi degli smartphone è stato uno dei principali fattori trainanti. In particolare, ha spiegato:

“Lo scorso anno in Cina prodotti 5G altamente competitivi sono stati offerti a prezzi accessibili e realme è stata in prima linea con il suo V3 5G, venduto a circa 145 dollari. realme sta contribuendo a diffondere questa tecnologia in molti altri paesi grazie a una serie di prodotti interessanti, caratterizzati da ottime feature e proposti a prezzi sorprendentemente convenienti”.

Mr. Rajen Vagadia, VP and President, Qualcomm India & SAARC, ha dichiarato:

“L’impiego di chipset 5G incrementa notevolmente le capacità di elaborazione e le prestazioni delle piattaforme, consentendoci di massimizzare i miglioramenti che vediamo nei componenti e nell’hardware degli smartphone di oggi. Altrettanto importante è il fatto che stiamo portando il 5G in tutti i segmenti, assicurandoci che questa tecnologia sia largamente accessibile sia nei mercati più sviluppati che in quelli emergenti”.

Per supportare l’adozione su scala mondiale dei prodotti 5G, nel 2021 realme istituirà a livello globale sette centri di ricerca e sviluppo, dedicati all’esplorazione di tecnologie e prodotti 5G innovativi. Al momento, il 90% delle risorse di ricerca e sviluppo di realme è stato convertito in tecnologia e prodotti 5G. Nei prossimi due anni, realme investirà 300 milioni di dollari a livello globale nella ricerca sulla tecnologia 5G e nello sviluppo di dispositivi, nonché nella promozione e diffusione globale del 5G.

Cosa ne pensate dell’iniziativa di Realme? Fateci sapere la vostra opinione nella sezione commenti, vi invito poi a seguire la nostra sezione mobile per non perdere nessuna novità.