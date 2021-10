NIKON Z fc: la nuova fotocamera mirrorless

Nikon Z fc è la nuova fotocamera mirrorless Nikon unisce l’innovativa tecnologia della serie Z con il design iconico delle fotocamere classiche Nikon

La nuova Z fc rappresenta l’incontro tra il design delle fotocamere classiche Nikon e l’innovativa tecnologia della serie Z per un’eccezionale qualità dell’immagine. Perfetta per qualsiasi tipo di contenuto, dalla street photography alla moda, dai filmati ai vlog, si ispira alla celebre fotocamera a pellicola Nikon FM2 degli anni ‘80 e vanta autentici dettagli di design, dalle ghiere in alluminio al mirino tondo e al classico logo Nikon inciso sul pentaprisma.

Grazie all’ampio innesto a baionetta Z-Mount e al sensore in formato DX da 20,9MP con un esteso intervallo ISO da 100 a 51.200, Nikon Z fc offre nitidezza, dettagli e chiarezza eccezionali, oltre a un fluido e rapido sistema autofocus che consente di riprendere in movimento fino a 11 fotogrammi al secondo.

Ideale per la street photography, la fotografia di moda e molto altro e disponibile in 7 varianti colore (black, beige, brown, grey, mint, pink e white), è progettata per essere portata ovunque, grazie alle sue dimensioni e peso contenuti.

Ovunque ci si trovi, anche in condizioni critiche come ad un concerto o in un museo, la Nikon Z fc sarà comunque in grado di realizzare immagini di altissimo livello, grazie all’eccezionale capacità di scattare foto di qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione o, addirittura, al buio. Inoltre, questa nuova fotocamera è anche lo strumento perfetto per scattare selfie, grazie al suo monitor ad angolazione variabile che può essere ruotato in avanti.

Inoltre, se si sta cercando di scattare ritratti di altre persone, entra in gioco la funzione AF con rilevamento occhi intelligente della Nikon Z fc, che permette di catturare automaticamente l’occhio del soggetto sia nelle fotografie sia nei video, anche se il soggetto è in movimento.

La fotocamera include anche 20 opzioni Creative Picture Control.

Nikon Z fc: caratteristiche principali e prezzo

Design da fotocamera leggendaria, disponibile in 7 varianti colore

Funzionamento semplificato ed espressione creativa

Funzionalità migliorate di messa a fuoco e riprese ad angolazione variabile

Connettività aumentata tramite SnapBridge versione 2.8, che adesso supporta due modi di connessione automatica: il modo Primo piano e il modo Background

Una visione naturale con aberrazione minima è ottenuta con il mirino elettronico che utilizza un pannello EL organico

Registrazione video che supporta 4K UHD senza ritaglio utilizzando l’area immagine filmato basata su DX

Supporta l’AF permanente (AF-F) dedicato per la registrazione

Ripresa video a rallentatore slow-motion facilitata selezionando semplicemente una dimensione immagine e una frequenza fotogrammi di frame rate

Supporta Webcam Utility, software che consente l’utilizzo del modello Nikon Z fc come fotocamera Web

Confezione del prodotto e cinghia della fotocamera di accompagnamento si abbinano allo stile del design della Nikon Z fc

Supporta l’alimentazione USB con fotocamera accesa e carica USB

Prezzo indicativo al pubblico: a partire da 1.049 euro (solo body, black)