FUJIFILM: la serie Instax per il regalo di Natale perfetto

FUJIFILM e le sue fotocamere della serie Instax sono il regalo giusto per li Natale che si avvicina, soprattutto sono presenti in tante varianti, perfette per incontrare i gusti di tutti

Regalare e condividere un’emozione con FUJIFILM si può, grazie alla serie instax che annovera fotocamere istantanee e stampanti di piccolo formato. instax è sinonimo di praticità, compattezza, tecnologia, condivisione, tutto a portata di mano. Scopriamo insieme tutte le fotocamere con le loro caratteristiche e a chi possiamo regalarle quest’anno.

FUJIFILM: le fotocamere Instax, il regalo di Natale perfetto

Instax Link WIDE

Instax Link Wide, l’ultima nata della line-up di dispositivi di stampa istantanea instax, segna una novità assoluta in quanto è la prima a stampare immagini in un formato più grande, su pellicola istantanea instax WIDE.

Link WIDE trasferisce un’immagine e avvia la stampa in circa 12 secondi. Inoltre, supporta la stampa continua ed è in grado di generare circa 100 stampe istantanee instax per singola carica della batteria, per una versatilità di utilizzo, mai vista prima. Inoltre, possono essere stampate fino a 10 copie della stessa foto in continuità.

L’app Link WIDE è stata progettata per la massima facilità d’uso e per fornire agli utenti un’incredibile varietà di utili opzioni di stampa delle immagini quali: strumenti di modifica come il ritaglio o la correzione dell’immagine, diversi filtri, modalità collage di foto, aggiunta di testo all’immagine stampata, 1.600 sticker da stampare sulla foto e tanti modelli di cornici editabili.

Tra le sue funzioni più innovative troviamo: Sketch, Edit & print, per importare sulla foto i propri schizzi o bozzetti e stamparli sulla foto; Stampa di frame video selezionati; Modalità QR Code che da la possibilità di aggiungere alla foto un codice QR da ricollegare ad un suono o messaggio vocale, ad un sito web, la posizione di una località, un messaggio di testo nascosto.

Instax Link WIDE è vendita al prezzo suggerito al pubblico € 149,99.

Instax mini 11

Instax mini 11 è frizzante, super social, piacevolmente compatta, adora riunire amici e parenti. Dalla satinatura trasparente sull’obiettivo al logo instax impresso sul retro, questa agilissima fotocamera è stata progettata con un’attenzione maniacale per i dettagli, anche i più piccoli.

L’esposizione automatica integrata fa risaltare sia il soggetto, sia il contesto in cui si trova. Semplice da utilizzare, ma non a spese della qualità di stampa, mini 11 è sempre pronta all’azione.

Scattare selfie e primi piani con instax mini 11 è molto semplice, basterà estrarre l’obiettivo afferrandolo dal bordo anteriore ed ecco comparire, come per magia, un’ottica fatta apposta per i selfie, dello stesso colore del corpo macchina.

FUJIFILM instax mini 11 è disponibile in cinque diversi nuances pastello (Blush Pink, Sky Blue, Charcoal Gray, Ice White and Lilac Purple) al prezzo indicativo, suggerito al pubblico, di 79,99 euro iva inclusa. La fotocamera è dotata anche di due diversi pulsanti di scatto intercambiabili in base alle preferenze degli utenti.

Instax mini 40 Classica

FUJIFILM instax mini 40, la fotocamera istantanea analogica dal design classico.

Concepita per essere portata sempre con sé, instax mini 40 è rifinita con una texture di alta qualità che sta comodamente in una mano. Il corpo è di un nero brillante, profilato da dei particolari d’argento, che danno vita a un look sofisticato e senza tempo. Per il suo peculiare design, si adatta perfettamente tra le mani di un utente più adulto e ricercato. Strizza l’occhio all’universo femminile, ma al contempo il suo stile attrae la fantasia di scatto della platea maschile che troverà in questa fotocamera istantanea appartenenza di genere per esprimere il proprio io, la propria visione.

Con instax mini 40 si può esprimere la propria creatività sempre e in qualsiasi momento della giornata. Grazie alle impostazioni automatiche di velocità dell’otturatore e luminosità ciò che si vede è ciò che si ottiene in ogni scatto, ogni volta. La funzione di esposizione automatica, di cui è corredata, rileva automaticamente il livello di luce ambientale quando si preme il pulsante di scatto, così da ottimizzare la velocità dell’otturatore e la potenza del flash in base all’ambiente circostante. Consente di scattare foto di alta qualità, anche a chi si approccia per la prima volta alla fotografia istantanea.

Dimentichiamo il cambio dell’obiettivo! instax mini 40 è pronta a scendere in pista in men che non si dica. Poi, grazie all’obiettivo selfie incorporato, basterà mettersi in posa davanti allo specchietto e catturare un selfie unico e originale.

Fujifilm instax mini 40 è disponibile al prezzo suggerito al pubblico di € 99,99 iva inclusa.

Instax mini LiPlay

Fujifilm instax mini LiPlay è più di una semplice scatta e stampa. È contemporaneamente una fotocamera istantanea e una stampante smart in miniatura per smartphone, ma non solo perché fa anche parlare le foto.

Fujifilm instax mini LiPlay è la prima fotocamera ibrida nel formato “mini”. Piccola, compatta, con un design ricercato, è proposta in tre irresistibili varianti colore: Stone White, Elegant Black e Blush Gold. È contemporaneamente una fotocamera istantanea e una stampante smart in miniatura per smartphone e fa anche parlare le foto. Selezionando la modalità “Stampa con audio”, la fotocamera registra anche una breve clip audio insieme allo scatto. La clip viene poi stampata sulla pellicola sotto forma di QR code: inquadrandolo, si potrà riascoltare il sonoro dell’istantanea e tornare a quel fantastico momento.

Fujifilm Mini LiPlay è disponibile al prezzo indicativo suggerito al pubblico di 169,99 iva inclusa.

Fujifilm instax SQUARE SQ1

Fujifilm instax SQUARE SQ1 coniuga semplicità, funzionalità e design per ottenere foto emozionanti in un generoso formato quadrato. Più divertimento. Più amici. Più potenziale.

Fujifilm instax SQUARE SQ1 è design in primo piano. Disponibile in Terracotta Orange, Glacier Blue o Chalk White, SQ1 è una compagna d’avventura da esibire con orgoglio. Tonalità per tutti i gusti, corpo macchina squadrato studiato ad hoc, impugnature arrotondate con texture anti-scivolo: questo gioiellino è fatto per risplendere ovunque.

Tra le caratteristiche principali annovera l’esposizione automatica, ossia rileva automaticamente il livello di luce ambientale quando si preme il pulsante di scatto. Insieme allo specchietto per selfie integrato, è dotata della modalità Selfie One-Touch per scattare selfie e scatti macro. Fujifilm instax SQUARE SQ1 è disponibile in tre colori, Terracotta Orange, Glacier Blue e Chalk White, al prezzo consigliato di €139,99 (iva inclusa).

Instax mini Link

Fujifilm instax mini Link è la nuova stampante istantanea per smartphone perfetta compagna per stampare sempre e ovunque le foto che piacciono!

Grazie all’app dedicata e alla connessione Bluetooth è semplicissimo far dialogare il dispositivo con lo smartphone, che esso sia Android o iOs. Per stampare una foto con instax mini Link basta semplicemente fare swipe up con il dito sull’app e dopo una manciata di secondi, l’istantanea si svilupperà tra le mani.

Ma il divertimento non è tutto qui: grazie alla funzione party, possono essere connessi al dispositivo fino a 5 smartphone, la connessione simultanea permette di creare dei collage davvero unici, provare per credere!

Tre colori di tendenza: Dusky Pink, Dark Denim e Ash White

Prezzo suggerito al pubblico Iva compresa: € 119,00.