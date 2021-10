Migliori film per famiglie su Disney Plus per Halloween

Ecco una breve lista dei migliori film per famiglie da vedere ad Halloween su Disney Plus

Il 31 ottobre si celebra la festa delle streghe, ma ciò non vuol dire necessariamente che non sia possibile godersi una serata davanti allo schermo in famiglia: ecco qualche film da vedere in famiglia su Disney Plus ad Halloween.

Halloweentown High – Libri e Magia | Halloween per famiglie su Disney Plus

Un’adolescente, discendente di una famiglia di streghe, porta alcuni amici mostruosi (orchi e gremlin) nel suo “mondo mortale”. Ma nel frattempo il liceo frequentato dalla ragazza viene minacciato da un nemico malvagio.

Questo film è il terzo della saga di Halloweentown, forse uno dei migliori. Su Disney+ trovate ovviamente anche gli altri due, Halloweentown – Streghe si nasce e Halloweentown II – La vendetta di Kalabar, nonché il quarto, in cui cambia l’attrice protagonista. Riuscireste a vederli tutti in una volta?

Girl vs. Monster

La notte prima di Halloween, Skylar scopre di essere una cacciatrice di mostri di quinta generazione. Un mostro chiamato Demetria è determinato a sbarazzarsi di lei prima che possa continuare la tradizione di famiglia. Skylar e le sue amiche devono quindi unirsi per sconfiggere Demetria, accantonando i piani per la notte di Halloween.

Questo film per la televisione del 2012, diretto da Stuard Gillard e prodotto da Tracey Jeffrey, è naturalmente ispirato alla nota serie Buffy L’ammazzavampiri. Il film ha come protagonista Olivia Holt e ha vinto il Premio Radio Disney Music Awards nel 2013.

I maghi di Waverly: The Movie | Halloween per famiglie su Disney Plus

Halloween è anche sinonimo di maghi e magia. I maghi di Waverly cavalca quest’onda basandosi su un popolare spettacolo Disney e rappresenta senza dubbio un’ottima scelta per passare una serata in famiglia.

Alex (Selena Gomez) scopre la verità nella frase “fai attenzione a ciò che desideri” quando il destino della sua famiglia viene minacciato proprio da un ritrovamento errato che spinge la ragazza e Justin (suo fratello) ad usare ogni trucco possibile per ritrovare la Pietra dei Sogni e salvarla.

Edward Mani di Forbice

Generalmente considerato il film della maturità di Tim Burton, nonché dell’autentica consacrazione di Johnny Depp, in cui la sua originale visionarietà si è definitivamente imposta. Il film percorre la scia comune a molti film di inizio anni Novanta, ossia la fiaba nella quale non manca la critica alla borghesia provinciale americana.

Un giorno, una rappresentante va a proporre i propri prodotti cosmetici allo strano inquilino di un maniero in stile gotico. Conosce così Edward, creatura di un inventore (Vincent Price) che dopo la morte di quest’ultimo è rimasta in balia della solitudine, con delle enormi forbici al posto delle mani. La donna cercherà di farlo entrare in società, facendo leva sulla sua abilità da “parrucchiere”, ma il baratro che divide la gente normale dalla persona “diversa” renderà tutto difficile.

Il fantasma del Megaplex | Halloween per famiglie su Disney Plus

Al cinema locale qualcuno in un inquietante mantello nero sta seminando il caos. I sospetti sono due: il presunto fantasma di una persona che era intrappolata all’interno del vecchio cinema quando è stato demolito e che ora infesta il nuovo teatro, o uno dei dipendenti del megaplex che finge di essere lui.

La pellicola è basata sull’opera teatrale Il fantasma dell’Opera, in un adattamento moderno e giovanile. È descritto dalla critica come un mix di risate e brividi per la famiglia che vede come personaggio principale, interpretato da Taylor Handley, il diciassettenne vicedirettore del teatro.

Questi sono alcuni suggerimenti per le famiglie ad Halloween: cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti, e se volete conoscere altri film per Halloween, sempre disponibili su Disney +, dalla natura più horror, non perdete l’altra nostra guida.

