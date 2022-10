Nikon i binocoli e le ottiche Nikkor: le proposte per il Natale

Una vasta gamma di prodotti Nikon per ogni interesse: dal birdwatching all’astronomia, dal teatro ai concerti, dal golf e gli sport in generale ai viaggi

Ogni singolo prodotto vanta un’affidabilità imbattibile: materiali di qualità, collaudi severi, progettazione sostenibile e una tecnologia delle lenti superiore. Scopriamo insieme in questo articolo alcuni prodotti proposti in attesa del Natale.

ACULON T02

Il binocolo ACULON T02 è leggero e compatto, l’ideale per i viaggiatori, per chi ama la vita all’aria aperta e la natura, per gli appassionati

di sport e dei concerti. Pesa appena 195 g, è piccolo quasi quanto uno smartphone e può essere trasportato comodamente in tasca. La contrastata ottica di Nikon e le lenti con rivestimento multistrato offrono una visuale luminosa e nitida, mentre la messa a fuoco è semplicissima grazie alla comoda ghiera apposita. Grazie alle conchiglie oculari multiclick è possibile impostare facilmente la distanza ideale di accomodamento dell’occhio, anche con occhiali. Prezzo: 8×21 – rosso, blu o bianco: 80,00 €, mentre il 10×21 – nero: 92,00 €.

ACULON A211 8×42

L’ACULON A211 8×42, offre prestazioni ottiche superiori a un prezzo interessante. Le lenti con rivestimento multistrato e quelle frontali di grande diametro assicurano immagini estremamente luminose e ampio campo visivo. Inoltre l’uso di obiettivi con oculare asferico contribuisce ad ottenere esperienze visive mozzafiato. Prezzo: 120 euro.

Medium level: PROSTAFF P3

Questo binocolo offre prestazioni ottiche di gran lunga superiori alle aspettative, restituendo immagini brillanti e nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione. Il PROSTAFF P7 vanta un sistema di blocco delle diottrie che garantisce una correzione della visione estremamente affidabile. Si caratterizza per una struttura compatta che agevola la presa comoda e per l’ampio campo visivo apparente, che facilita l’individuazione e l’inseguimento dei soggetti che si muovono rapidamente o in modo irregolare. Inoltre il PROSTAFF P7 è impermeabile. Prezzo: 259 euro.

NIKKOR 17-28 f/2.8

iL NIKKOR Z 17-28mm f/2.8 è lo zoom grandangolare mirrorless a pieno formato più leggero attualmente disponibile in commercio. Ideale per i viaggi, gli eventi e le narrazioni creative, questo luminoso e leggero obiettivo ultra-grandangolare zoom è realizzato per consentire a fotografi e videomaker di ampliare la propria creatività.

Concepito per offrire una fotografia grandangolare creativa, l’obiettivo NIKKOR Z 17-28mm f/2.8 è versatile e facile da usare. L’apertura costante f/2.8 è ideale per le riprese con qualsiasi tipo di luce o per lavorare con i tempi di posa. Inoltre, l’obiettivo consente di ottenere un bellissimo effetto bokeh con le riprese alla massima apertura e di sfruttare la distanza minima di messa a fuoco di soli 19cm. Prezzo: 1.376,00 euro.

