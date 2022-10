Nikon: le mirrorless proposte per il Natale

Scopriamo insieme le proposte di Nikon per le sue mirrorless, sono in tutto cinque pensate per un regalo di Natale per noi o per i nostri cari

Fotocamere, sotto l’albero di Natale ci sarà una mirrorless, una tecnologia ormai matura, adatta anche per gli appassionati di fotografia sportiva e naturalistica. E che garantisce ottimi risultati ure con i video. Scopriamo insieme in questo articolo, le cinque mirrorless poposti da Nikon per il Natale 2022.

Z 5

Robusta, leggera e maneggevole è l’ideale per esplorare il mondo delle mirrorless a pieno formato. La Nikon Z 5 offre immagini caratterizzate da nuovi ed entusiasmanti livelli di dettaglio, profondità, tridimensionalità e colore, sia nell’acquisizione fotografica e nelle riprese video in 4K.

Grazie al sensore CMOS a pieno formato da 24,3MP questa fotocamera permette di realizzare foto e video con una sorprendente gamma dinamica. Prezzi: a partire da: 1.549,00 € (solo body).

Z 6 II

Progettata intorno all’ampio innesto a baionetta Z-Mount sulla base della precedente Z 6, la Nikon Z 6 II abbina robustezza e facilità d’uso

consentendo di realizzare video cinematografici di livello professionale grazie a un output di UHD 4K e Full HD sia nei formati video a pieno formato FX che in quelli DX 1,5x. Basata sul successo del modello precedente, la Nikon Z 6 II offre una funzionalità per invertire la direzione di rotazione della ghiera di messa a fuoco. Può essere potenziata con l’impugnatura battery pack opzionale MB-N11 con comandi di scatto per ripresa verticale. Prezzi: a partire da: 2.299,00 € (solo body).

Z fc

La Z fc unisce l’innovativa tecnologia della serie Z e il design tipico delle fotocamere classiche Nikon. Ispirata alla leggendaria Nikon FM2,

fotocamera a pellicola uscita nel 1982 unisce design, elevate prestazioni e funzioni avanzate. L’ampio innesto a baionetta Z-Mount e il sensore in formato DX da 20,9MP con esteso intervallo ISO da 100 a 51.200 offrono nitidezza, dettagli e chiarezza delle immagini. Il fluido e rapido sistema autofocus consente di riprendere in movimento fino a 11 fotogrammi al secondo. Il peso ridotto e le dimensioni la rendono ideale per la street photography e la moda, consentendo di portarla a tracolla o metterla in borsa. Prezzi: a partire da: 1099,00 € (solo body).

Z 9

La Z 9 è l’ammiraglia di casa Nikon, il prodotto più avanzato di sempre. Vanta un sensore CMOS stacked a pieno formato da 45,7MP e un processore EXPEED 7 ultrarapido. La fotocamera sfrutta il sistema autofocus più sofisticato di Nikon e il tracking 3D aggiornato, funzionalità video d primissimo livello, un eccezionale display del mirino elettronico e una velocità di scatto fino a 120fps con messa a fuoco automatica completa e misurazione esposimetrica.

É progettata per coloro che vogliono superare i confini conosciuti della fotografia e del video; ideale per i professionisti della fotografia naturalistica, sportiva e fotoreportistica ma anche per i professionisti della moda e della fotografia d studio, nonché per i videomaker. Prezzi: a partire da: 6.099,00 € (solo body).

Z 30

La nuova Z 30 è la fotocamera Nikon piccola, potente ed estremamente semplice da usare, nata per il vlogging e la content creation. Il sensore CMOS in formato DX consente di ottenere filmati nitidi e ricchi di dettagli, acquisendo sequenze video fino a 125 minuti ininterrottamente con autofocus permanente. La Z 30 è la fotocamera ideale per chi desidera creare vlog e contenuti video di alta qualità perché utilizza l’intera larghezza del sensore per offrire il 100% del campo visivo. Prezzi: a partire da: 819,00 € (solo body).

Cosa ne pensate di queste proposte per il Natale di Nikon sulle mirrorless? Fateci sapere qui sotto nei commenti. Non dimenticate di seguirci sulla nostra pagina Instagram, su tutti gli altri nostri social e di restare connessi su tuttoteK.