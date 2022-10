Recensione Goodram IRDM White: le RAM che non ti aspetti

Recensione Goodram IRDM White: quando lo stile si sposa perfettamente con l’eleganza e le prestazioni. Scopriamo insieme le nuove 3600 MHz

Oggi vi parliamo di un prodotto di Wilk Elektronik, gruppo che sempre più va affermandosi nel mercato europeo, anche e soprattutto per il brand di punta Goodram, l’ultimo prodotto della casa con sede in Polonia. Che per i pochi che non la conoscono ancora, trattasi di un produttore specializzato in produzione di memorie che progetta e produce SSD e RAM dal 1991, con molteplici collaborazioni con Micron e Samsung. Obiettivo del brand, creare il miglior prodotto al miglior prezzo.

Protagonista di oggi è il modello targato IRG-W36D4L18S/16GDC, denominato IRDM White. Un prodotto che già dai primi momenti, traspare qualità sia al tatto, sia nei materiali. Un design ricercato, e davvero piacevole, che riesce ad essere elegante e mai banale. Entriamo nel vivo della recensione, e scopriamo come si comporterà nel manco di prova.

Unboxing e design | Recensione Goodram IRDM White

Nessuna confezione particolare per questo prodotto. Abbiamo semplicemente le illustrazioni del prodotto, che riportano le info riguardanti le caratteristiche e il design.

Design, che come si può intuire dalle immagini, è molto pulito e privo di elementi distrattivi. Abbiamo gli strati di heat spreader passivi che sono di alluminio con placcatura bianca, molto qualitativa. Nella parte superiore troviamo invece la striscia LED RGB incastonata tra i due heat spreader. Al tatto la struttura è solida è ben realizzata.

Queste RAM sono realizzate con un layout Chip Single Side, dove i Chip per l’appunto sono posti solo su di un lato del modulo, sull’altro troviamo lo strato in spugna per separare l’IHS dal PCB, la dove invece vi sono i Chip, è presente un sottile pad termico per la dissipazione. Questo è un Kit è da 16 GB (2x8GB kit), ed è anche l’unico taglio attualmente disponibile, attualmente. Diamo invece uno sguardo più ampio alle specifiche, e scopriamo che la sua frequenza è pari a 3600 MHz, con timing 18-22-22. Un taglio equilibrato con timing che si posizionano in un taglio medio/ alto in termini di prestazioni.

Le RAM come detto sono RGB, non è però al momento presente un software dedicato al controllo e la gestione dei profili, ma, proprio come è riportato sulla confezione, sono compatibili con tutti i principali software Desktop.

Nel nostro caso le abbiamo testate con l’ausilio di MSI Dragon Center, ed hanno funzionato alla perfezione. Anzi, piccola nota per quanto riguarda l’illuminazione RGB, che è davvero forte e potente, i colori ben distinti, con una luminosità massima davvero elevata.

IMG_6196

IMG_6197

IMG_6198

IMG_6199

Cattura

Specifiche tecniche e performance | Recensione Goodram IRDM White

Il banco da noi in prova nome in codice IRG-W36D4L18S/16GDC, è un modello Dual Channel, come detto con frequenza operativa di 3600MHz e timing; 18-22-22, affiancati da tensioni operative 1,35 V. Non viene fornito nel dettaglio la provenienza di fornitura dei Chip utilizzati, per cui non possiamo sapere la tipologia esatta, e neppure viene rilevata da Thaiphoon Burner.

bjh

dw

Thaiphoon Burner mostra in questo caso tante info, meno che la provenienza del Chip, ad esempio B-Die o C-Die, riporta soltanto che si tratta di Chip di manifattura Micron. Questo mi lascia presagire, o quanto meno supporre in quanto non abbiamo informazioni certe, che si tratti di Micron E-die, moduli ben tarati e navigati, che spesso si trovano in questa medesima configurazione, ma che non sempre riescono ad offrire prestazioni molto spinte, in Overclock, come ad esempio i chip B-Die per citare i più rinomati o altri.

gh

hn

Il loro vantaggio è che assicurano però una lunga durata di funzionamento e prestazioni sempre costanti. Sono una scelta sicura insomma. Sempre dal Serial Presence Detect (SPD) possiamo poi vedere anche tutti i profili conformi allo standard JEDEC.

Ciò che sappiamo con precisione è che non reggono molto bene l’overclock. Abbiamo fatto alcune prove, e cedono molto presto i timing, si è quindi costretti a dilatare troppo i timing, ed aumentare molto gravosamente i voltaggi, ciò però non porterà ad un vantaggio in termini di prestazioni. Per cui tenetele con i profili di fabbrica per cui sono stati tarati. Anche perché, nel loro profilo 3600MHz/ 18-22-22 assicurano prestazioni assolutamente oneste e rispettabili, che con la maggior parte dei processori si sposeranno perfettamente.

Test Bench utilizzata;

Case: Be Quiet! Silent Base 802

Scheda Madre: MSI MPG B550 Gaming Plus

Dissipatore: Be Quiet! Silent Loop 2 360mm

CPU: AMD Ryzen 7 3800X

GPU: Gigabyte 1050 TI

RAM: //

SSD: GOODRAM PX500

Abbiamo effettuato diversi test di Stressor, e stabilità, molti in uso quotidiano. Un primo test iniziale è stato quello effettuato su Cinebench R20, con un punteggio ottenuto di 4987 al primo Run effettuato, e 5013 al secondo. Questa la media ottenuta. Test effettuato in Multi – Core. Il secondo test effettuato è stato su Prime 95, dove ha con successo passato ben 30 minuti di stress test, abbiamo così cercato di verificare i valori di Cache, tramite i settings FFT sizes. Con AIDA64 abbiamo inoltre effettuato il test della durata di 30 minuti anch’esso. I risultati ottenuti sono stati ottimi, con prestazioni sempre soddisfacenti, senza mai esitazioni rilevate, e nessun Spike negativo per quanto riguarda i voltaggi operativi.

fsdfsdf

fsdfsdfsdfsdfsdf

Abbiamo poi effettuato dei test definibili “Real Usage”, andando ad avviare 2 timeline su Premiere, un file RAW in elaborazione su Lightroom, e diversi TAB aperti in Chrome, il tutto condito con uno Stress Test di Prime 95 effettuato su Small FTT. Anche in medesimi test effettuati su piattaforma Intel, i risultati sono stati soddisfacenti.

Conclusioni e prezzo

Siamo giunti alle conclusioni per quanto concerne le nuove RAM di casa Goodram. Possiamo affermare sicuramente che le nuove IRDM White sono adatte ad un utilizzo quotidiano, e si sposa benissimo con processori dotati di molti Core per la loro larghezza di banda. Nel loro target di funzionamento ovviamente rispettano il profilo SPD testato dall’azienda, per cui nulla da incriminare.

Il rapporto qualità/ prezzo di questo prodotto, è sicuramente rapportato all’offerta che è in grado di dare. Il lato estetico è minimale ed elegante, e si sposa bene con diverse configurazioni.

Nell’utilizzo quotidiano, le prestazioni ci hanno sempre soddisfatto, e possiamo affermare che sono decisamente buone per la maggior parte degli utenti, le latenze non sono tra le più basse, questo è fattuale, e neppure permettono di avventurarsi in pratiche di Overclock, ma funzionano alla perfezione con il loro profilo standard. Nel complesso sono promosse. A breve arriveranno nei principali store e-commerce al costo di 85/ 95 Euro circa. Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.