La 66° edizione, i Grammy Awards 2024 si è conclusa, tra i vincitori c’è Taylor Swift, che ha vinto per la quarta volta il premio per l’album dell’anno

La pluripremiata cantante Taylor Swift (che ricordiamo dovrebbe avere un ruolo in Deadpool 3), diventa una leggenda della musica ancora più grande, vincendo per la quarta volta il premio per l’album dell’anno ai Grammy Awards 2024, grazie all’album Midnights. Ha anche vinto una competizione al femminile, dove sono state premiate anche Miley Cyrus, SZA, Billie Eilish e Victoria Monét. Ecco tutti i vincitori dell’edizione di quest’anno.

Album dell’anno | Grammy Awards 2024: ecco i vincitori

Ecco la lista dei candidati per Album dell’anno:

World Music Radio – Jon Batiste

The Record – Boygenius

Endless Summer Vacation – Miley Cyrus

Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd – Lana Del Rey

The Age of Pleasure – Janelle Monáe

Guts – Olivia Rodrigo

Midnights – Taylor Swift VINCITORE

SOS – SZA

Registrazione dell’anno | Grammy Awards 2024: ecco i vincitori

Ecco la lista dei candidati per registrazione dell’anno:

Flowers – Miley Cyrus VINCITORE

What Was I Made For? – Billie Eilish (Barbie)

On My Mama – Victoria Monét

Vampire – Olivia Rodrigo

Anti-Hero – Taylor Swift

Kill Bill – SZA

Worship – Jon Batiste

Not Strong Enough – Boygenius

Canzone dell’anno | Grammy Awards 2024: ecco i vincitori

Ecco la lista dei candidati per canzone dell’anno:

A&W – Lana Del Rey

Anti-Hero – Taylor Swift

Butterfly – Jon Batiste

Dance the Night – Dua Lipa (Barbie)

Flowers – Miley Cyrus

Kill Bill – SZA

Vampire – Oliva Rodrigo

What Was I Made For? – Billie Eilish (Barbie) VINCITORE

Miglior artista esordiente | Grammy Awards 2024: ecco i vincitori

Ecco la lista dei candidati per miglior artista esordiente:

Gracie Abrams

Fred Again

Ice Spice

Jelly Roll

Coco Jones

Noah Kahan

Victoria Monét VINCITRICE

The War and Treaty

Miglior interpretazione pop solista | Grammy Awards 2024: ecco i vincitori

Ecco la lista dei candidati per miglior interpretazione:

Miley Cyrus – Flowers VINCITRICE

Doja Cat – Paint the Town Red

Billie Eilish – What Was I Made For? (Barbie)

Oliva Rodrigo – Vampire

Taylor Swift – Anti-Hero

Miglior interpretazione pop di un duo o un gruppo | Grammy Awards 2024: ecco i vincitori

Ecco la lista dei candidati per miglior interpretazione pop di un duo o un gruppo:

Miley Cyrus ft. Brandi Carlile – Thousand Miles

Lana Del Rey ft. Jon Batiste – Candy Necklace

Labrinth ft. Billie Eilish – Never Felt So Alone

Taylor Swift ft. Ice Spice – Karma

SZA ft. Phoebe Bridgers – Ghost in the Machine VINCITORI

Miglior album pop vocale | Grammy Awards 2024: ecco i vincitori

Ecco la lista dei candidati per miglior album pop vocale:

Chemistry – Kelly Clarkson

Endless Summer Vacation – Miley Cyrus

Guts – Olivia Rodrigo

– (Subtract) – Ed Sheeran

Midnights – Taylor Swift VINCITORE

Miglior film musicale | Grammy Awards 2024: ecco i vincitori

Ecco la lista dei candidati per il miglior film musicale:

Moonage Daydream – David Bowie VINCITORE

How I’m Feeling Now – Lewis Capaldi

Live From Paris, The Big Steppers Tour – Kendrick Lamar

I Am Everything – Little Richard

Dear Mama – Tupac Shakur

Miglior canzone scritta per i media visivi | Grammy Awards 2024: ecco i vincitori

Ecco la lista dei candidati per la miglior canzone scritta per i media visivi:

Barbie World – Naija Gaston, Ephrem Louis Lopez Jr. e Nicki Minaj (Barbie)

Dance the Night – Caroline Ailin, Dua Lipa, Mark Ronson e Andrew Wyatt (Barbie)

I’m just Ken – Mark Ronson e Andrew Wyatt (Barbie)

Lift me Up – Ryan Coogler, Ludwig Göransson, Rihanna e Temilade Openiyi (Black Panther: Wakanda

Forever)

What Was I made for? – Billie Eilish e Finneas O’Connell (Barbie) VINCITORE

Miglior videoclip | Grammy Awards 2024: ecco i vincitori

Ecco la lista dei candidati per la miglior videoclip:

I’m Only Sleeping – The Beatles VINCITORE In Your Love – Tyler Childers What Was I Made For? – Billie Eilish Count Me Out – Kendrick Lamar Rush – Troye Sivan



Miglior registrazione pop dance | Grammy Awards 2024: ecco i vincitori

Ecco la lista dei candidati per la miglior registrazione pop dance:

Baby Don’t Hurt Me – David Guetta, Anne-Marie e Coi Leray Miracle – Calvin Harris ft. Ellie Goulding Padam Padam – Kylie Minogue VINCITORE One in a Million – Bebe Rexha e David Guetta Rush – Troye Sivan



Miglior album dance/elettronico | Grammy Awards 2024: ecco i vincitori

Ecco la lista dei candidati per il miglior album dance/elettronico:

Playing Robots Into Heaven – James Blake For That Beautiful Feeling – The Chemical Brothers Actual Life 3 (1 gennaio – 9 settembre 2022) – Fred Again VINCITORE Kx5 – Kx5 Quest for Fire – Skrillex



Miglior album rap | Grammy Awards 2024: ecco i vincitori

Ecco la lista dei candidati per il miglior album rap:

Her Loss – Drake e 21 Savage Michael – Killer Mike VINCITORE Heroes & Villains – Metro Boomin King’s Disease III – Nas Utopia – Travis Scott



Miglior canzone rap | Grammy Awards 2024: ecco i vincitori

Ecco la lista dei candidati per la miglior canzone rap:

Attention – Doja Cat Barbie World – Nicki Minaj e Ice Spice ft. Aqua Just Wanna Rock – Lil Uzi Vert Rich Flex – Drake e 21 Savage Scientists & Engineers – Killer Mike ft. André 3000, Future e Eryn Allen Kane VINCITORE



Miglior interpretazione rap | Grammy Awards 2024: ecco i vincitori

Ecco la lista dei candidati per la miglior interpretazione rap:

The Hillbillies – Baby Keem ft. Kendrick Lamar Love Letter – Black Thought Players – Coi Leray Rich Flex – Drake e 21 Savage Scientists & Engineers – Killer Mike ft. André 3000, Future e Eryn Allen Kane VINCITORE



Miglior performance R&B | Grammy Awards 2024: ecco i vincitori

Ecco la lista dei candidati per la miglior performance R&B:

Summer Too Hot – Chris Brown Back to Love – Robert Glasper ft. SiR e Alex Isley ICU – Coco Jones VINCITORE How Does It Make You Feel – Victoria Monét Kill Bill – SZA



Miglior album R&B | Grammy Awards 2024: ecco i vincitori

Ecco la lista dei candidati per il miglior album R&B:

Girls Night Out – Babyface What I Didn’t Tell You (Deluxe) – Coco Jones Special Occasion – Emily King Jaguar II – Victoria Monét VINCITORE Clear 2: Soft Life EP – Summer Walker



Miglior canzone R&B | Grammy Awards 2024: ecco i vincitori

Ecco la lista dei candidati per la miglior canzone R&B:

ICU – Coco Jones Angel – Halle Back to Love – Robert Glasper ft. SiR e Alex Isley Snooze – SZA VINCITORE On My Mama – Victoria Monét



Miglior album R&B progressivo | Grammy Awawrds 2024: ecco i vincitori

Ecco la lista dei candidati al miglior album R&B progressivo:

Since I Have a Lover – 6lack The Love Album: Off the Grid – Sean Combs Nova – Terrace Martin e James Fauntleroy</li> The Age of Pleasure – Janelle Monáe SOS – SZA VINCITORE



Miglior canzone rock

Ecco la lista dei candidati per la miglior canzone rock:

Not Strong Enough – Boygenius VINCITORE Rescued – Foo Fighters Ballad of a Homeschooled Girl – Olivia Rodrigo</li> Emotion Sickness – Queens of the Stone Age Angry – The Rolling Stones



Miglior album rock

Ecco la lista dei candidati per il miglior album rock:

But Here We Are – Foo Fighters Starcatcher – Greta Van Fleet 72 Seasons – Metallica This Is Why – Paramore VINCITORE </li> In Times New Roman… – Queens of the Stone Age



Miglior album di musica alternativa

Ecco la lista dei candidati per il miglior album di musica alternativa:

The Car – Arctic Monkeys The Record – Boygenius VINCITORE Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd – Lana Del Rey Cracker Island – Gorillaz Inside the Old Year Dying – PJ Harvey



Grammy Awards 2024

L’edizione dei Grammy Awards di quest’anno è stata piena di grandi vittorie per candidati molto meritevoli. Tra chi continua a ottenere vittorie e riconoscimenti, come Taylor Swift, che si affermano ancora di più come leggende della musica, ad altri nuovi artisti esordienti, come Victoria Monét.

Questa era la lista completa di tutti i vincitori dei Grammy Awards di quest’anno. Che ne pensate? Avreste dato il premio a qualcun altro? Diteci la vostra nei commenti. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema, della tv e della musica e molto altro.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.