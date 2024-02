Nuova Renault 5: prezzi e motori della nuova Full Electric presentata a Ginevra

La nuova Renault 5 Full Electric, appena presentata a Ginevra, è un vero gioiellino: ecco motori, prezzi e tante informazioni

La nuova Renault 5 Full Electric ha fatto il suo debutto al Salone dell’Auto di Ginevra, rappresentando una tappa fondamentale nella transizione elettrica del gruppo automobilistico francese e in questo articolo presenteremo quelli che sono i prezzi, alcuni dettagli sul motore e altro ancora. Questa vettura si distingue per uno stile retrò accoppiato a un pacchetto tecnico all’avanguardia nel segmento B dell’automobile. La vettura sarà disponibile in due versioni di batteria: una da 52 kWh, garantendo un’autonomia fino a 400 km, e un’altra da 40 kWh, con un’autonomia di 300 km. Il prezzo di vendita sarà inferiore ai 25.000 euro per i modelli con batteria da 40 kWh.

Dimensioni e design | Nuova Renault 5: prezzi e motori

La Renault 5 E-Tech Electric presenta dimensioni ottimali per l’uso urbano, mantenendo al contempo uno spazio interno degno di nota. Con una lunghezza di 3,92 metri, si colloca tra la Twingo (più corta di 30 cm) e la Clio (più lunga di 9 cm), garantendo un’ampia abitabilità. Dotata di cerchi da 18 pollici su tutte le versioni, offre un look contemporaneo ispirato al design retrò degli anni ’70. Per quanto riguarda il design, la vettura si ispira direttamente ai modelli del passato e presenta colori popolari e texture esclusive che richiamano il logo del marchio.

Interni e tecnologia | Nuova Renault 5: prezzi e motori

All’interno, la Renault 5 Full Electric è dotata di tecnologia all’avanguardia, tra cui un cruscotto digitale da 10 pollici e un display multimediale centrale, anch’esso da 10 pollici. Il sistema OpenR Link con Google integrato, presente nelle versioni Techno ed Iconic Cinq, offre accesso ai servizi di Google Maps, Google Assistant e a numerose applicazioni disponibili su Google Play. Gli interni sono altamente personalizzabili, con una vasta gamma di colori e texture tra cui scegliere. Tra gli accessori spicca il portabaguette in vimini, omaggio al patrimonio francese del marchio.

Spazio e autonomia | Nuova Renault 5: prezzi e motori

Nonostante le dimensioni compatte, la nuova Renault 5 può ospitare fino a 5 persone comodamente. Grazie alla batteria posizionata sotto il pianale, il bagagliaio offre una capacità di carico di 326 litri, con vani portaoggetti sparsi nell’abitacolo per un totale di 19 litri di spazio. La vettura sarà disponibile con batterie da 52 kWh e 40 kWh, garantendo autonomie rispettivamente fino a 400 km e 300 km.

Potenza e ricarica

La Renault 5 E-Tech Electric è equipaggiata con un motore elettrico sincrono a rotore avvolto, disponibile in tre livelli di potenza: 110 kW, 90 kW e 70 kW. Il motore da 110 kW è abbinato alla batteria da 52 kWh, mentre quelli da 90 kW e 70 kW sono associati alla batteria da 40 kWh. La vettura accelera da 0 a 100 km/h in meno di 8 secondi e ha una velocità massima limitata elettronicamente a 150 km/h. Per la ricarica, la Renault 5 E-Tech Electric è dotata di un caricabatterie bidirezionale in corrente alternata da 11 kW, consentendo funzioni V2L e V2G per sfruttare l’energia immagazzinata nella batteria.

Queste erano le ultime info relative ai motori, ricordiamo, dunque, che la nuova Renault 5 Full Electric, dal punto di vista dei prezzi si presenta con un costo di vendita che sarà inferiore ai 25.000 euro. Per ulteriori aggiornamenti dal mondo dei motori e non solo continuate a sintonizzarvi su tuttotek.it.