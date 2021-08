The Velvet Underground: in uscita il trailer

The Velvet Underground: è in uscita il trailer ufficiale del documentario sulla band di Lou Reed e John Cale

Il trailer del nuovo documentario di Todd Haynes, The Velvet Underground, è in uscita prima del rilascio ufficiale del film il 15 ottobre sulla piattaforma AppleTV+.

Presentato fuori concorso al Festival di Cannes 2021, il documentario racconta le imprese della leggendaria band simbolo del fervore culturale della New York degli anni Sessanta.

I Velvet Underground, nati sotto l’influenza di Andy Warhol e di tutta l’avanguardia artistica di quegli anni, sono una delle rock band più conosciute di tutti i tempi.

Lou Reed e John Cale ne furono il nucleo principale, per un periodo Nico fu la cantante, Sterling Morrison, Maureen Tucker e Doug Yule furono gli altri componenti.

Il film The Velvet Underground

Il documentario The Velvet Underground è diretto da Todd Haynes, già conosciuto nel panorama del racconto musicale con le sue idee su David Bowie in Velvet Goldmine e su Bob Dylan in Io non sono qui.

Il film, dedicato a Jonas Mekas, è energico, elettrico, con una quantità gigantesca e ben studiata di materiale d’archivio, che il regista ha montato con estrema intelligenza e sensibilità.

Ripetiamo che The Velvet Underground potrà essere ammirato per intero in streaming su AppleTv+ dal prossimo 15 ottobre, ma un assaggio di questa meravigliosa pellicola può essere captato anche dalle prime immagini del trailer ufficiale che inseriamo subito di sotto.

Per chiunque sogna di vedere le mirabolanti gesta della band non resta quindi che aspettare The Velvet Underground che racconta le origini, il panorama culturale, il successo, l’evoluzione e, per concludere, la separazione di questi dei del rock.

Acclamato dalla critica del Festival di Cannes, tra poco potrà entrare nelle nostre case e, finalmente, anche noi potremo dare il nostro giudizio, soprattutto chi, come molti, è un appassionato della band e della storia del rock in generale.

