Il Festival Di Cannes: i film più interessanti del concorso

Il Festival di Cannes ritorna con il concorso ufficiale tramite un parco titoli molto interessante di cui vi suggeriamo i film da tenere d’occhio

Questa mattina si è tenuta, presso il cinema UGC Normandie agli Champs-Elysées di Parigi, l’annunciazione di tutti i film della 74 edizione del Festival di Cannes. Si tratterà di un edizione in presenza, la prima dopo la cancellazione del festival l’anno scorso a causa della pandemia. Nonostante la giuria non sia ancora confermata, sappiamo per certo che il presidente sarà Spike Lee, il quale guiderà gli altri giurati verso la decisione dei premi. Oltre alla competizione ufficiale, sono stati annunciati i film fuori concorso e i titoli che appartengono alla sezione parallela del festival: Un Certain Regard.

Il Festival Di Cannes e i film più interessanti della competizione ufficiale

Era ufficiale ma con la conferenza stampa arriva la conferma decisiva: The French Dispatch sarà in concorso a Cannes. Parliamo ovviamente dell’ultimo film di Wes Anderson, cineasta che non ha bisogno di presentazioni di cui vi consigliamo Grand Budapest Hotel. Come spesso accade nei suoi film, il cast è di grandissimo livello e le star coinvolte sono tantissime. Spesso alcuni film del concorso escono in Italia dopo molto tempo e solo se vincono premi. The French Dispatch invece avrà una data d’uscita italiana, tuttavia non è ancora stata rilasciata. Oltre al film italiano Tre Piani di Nanni Moretti che uscirà in Italia il 23 settembre, un altro grandissimo regista presente a Cannes sarà Jacques Audiard.

Già vincitore di tantissimi premi, tra cui la Palma d’oro e molto altro, il cineasta francese poc’anzi citato è ritenuto uno dei più interessanti autori viventi ma ha diretto pochi film. Anche per questo motivo non è molto famoso. Detto ciò, attenzione a Paris 13th District, il suo ultimo film presente nel concorso ufficiale. Insieme a questo grande autore, non possiamo dimenticarci di citare il nuovo film di Asgard Farhadi, A Hero, Tout S’est Bien Passe di Francois Ozon e Petrov’s Flu di Kirill Serebrennikov. Se siete riusciti a visionare Corpo e Anima, non mancate di vedere The Story of My Wife di Ildikó Enyedi.

Di seguito vi lasciamo tutti i film presenti a Cannes distribuiti nei vari circuiti.

CONCORSO

Annette (Leos Carax)

The French Dispatch (Wes Anderson)

Benedetta (Paul Verhoeven)

A Hero (Asghar Farhadi)

Tout S’est Bien Passe (Francois Ozon)

Tre Piani (Nanni Moretti)

Titane (Julia Ducournau)

Red Rocket (Sean Baker)

Petrov’s Flu (Kirill Serebrennikov)

France (Bruno Dumont)

Nitram (Justin Kurzel)

Memoria (Apichatpong Weerasethakul)

Lingui (Mahamat-Saleh Haroun)

Paris 13th District (Jacques Audiard)

The Restless (Joachim Lafosse)

La Fracture (Catherine Corsini)

The Worst Person in the World (Joachim Trier)

Compartment No. 6 (Juho Kuosmanen)

Casablanca Beats (Nabil Ayouch)

Ahed’s Knee (Nadav Lapid)

Drive My Car (Ryusuke Hamaguchi)

Bergman Island (Mia Hansen-Løve)

The Story of My Wife (Ildikó Enyedi)

FUORI CONCORSO

De Son Vivant (Emmanuelle Bercot)

Emergency Declaration (Han Jae-Rim)

The Velvet Underground (Todd Haynes)

Stillwater (Tom McCarthy)

PROIEZIONI DI MEZZANOTTE

Bloody Oranges (Jean-Christophe Meurisse)

CANNES PREMIERES

Evolution (Kornél Mundruczo)

Deception (Arnuad Desplechin)

Cow (Andrea Arnold)

Love Songs for Tough Guys (Samuel Benchetrit)

Mothering Sunday (Eva Husson)

Hold Me Tight (Mathieu Amalric)

In Front of Your Face (Hong Sang-soo)

PROIEZIONI SPECIALI

H6 (Yé Yé)

Cahiers Noirs (Black Notebooks) (Shlomi Elkabetz)

Mariner of the Mountains (Karim Aïnouz)

Jane Par Charlotte (Charlotte Gainsbourg)

JFK Revisited: Through the Looking Glass (Oliver Stone)

UN CERTAIN REGARD

Un Monde (Laura Wandel)

The Innocents (Eskil Vogt)

After Yang (Kogonada)

Commitment Hasan (Hasan Semih)

Lamb (Valdimar Jóhannsson)

Bonne Mère (Hafsia Herzi)

Delo (House Arrest) (Alexey German Jr.)

La Civil (Teodara Ana Mihai)

Noche de Fuego (Tatiana Huezo)

Blue Bayou (Justin Chon)

Moneyboys (C.B Yi)

Freda (Gessica Géneus)