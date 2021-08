be quiet!, ecco in arrivo le No Noise Weeks 2021

be quiet! fa fede al suo nome e lancia le No Noise Weeks 2021, le settimane dedicate interamente al rumore e ai problemi derivanti

be quiet! è da tempo impegnata nell’offrire ai suoi utenti prodotti sempre competitivi nel mondo hardware. Che sia un dissipatore come il Pure Loop 240, il Dark Rock TF 2 o un alimentatore come il Pure Power 11 FM, la società ha sempre messo tantissimo impegno i risultati non si sono fatti attendere. Oggi tuttavia non vi presenteremo un nuovo prodotto della società, bensì un evento per far comprendere agli utenti il pericolo presentato dal rumore. Vediamo più da vicino cosa sono queste No Noise Weeks 2021 volute da be quiet!

I pericoli dietro al rumore presentati alla No Noise Weeks 2021 di be quiet!

Al giorno d’oggi viviamo costantemente circondati da ogni sorta di rumore. Basti pensare alle ventole del nostro PC, al costante rumore in sottofondo del frigorifero fino a finire a rumori più fastidiosi come lo stridio delle gomme o un aereo che vola basso sopra le nostre teste. Insomma, viviamo sommersi dai rumori e ricavarci un attimo di tempo nel totale silenzio è assai difficile. Ma tutto questo rumore sarà salutare? Può causare dei danni irreversibili oppure è totalmente privo di rischi?

La risposta ce la vuole dare be quiet! durante queste settimane interamente dedicate al rumore, o meglio, come dice il nome stesso, alla sua assenza. La società infatti sta cercando di “istruirci”, facendoci conoscere quello che è forse uno dei nemici meno conosciuti e più persistenti della nostra salute. Da oggi 31 agosto e fino al prossimo 10 settembre, be quiet! fornirà importanti informazioni sui suoi canali social, sotto forma di video e articoli con curiosità quotidiane sull’audio, per farci conoscere i vari rischi legati ad un’esposizione continua al rumore.

Sul sito ufficiale già sono disponibili alcune informazioni importanti a riguardo. Lo sapevate ad esempio che una foresta con degli uccelli è più rumorosa del dissipatore Dark Rock Pro TR4 quando funziona a metà del carico? Insomma, ci saranno curiosità a non finire in questi giorni, quindi se avete tempo dateci uno sguardo per comprendere e conoscere al meglio l’importanza di un luogo privo di rumori. Voi cosa ne pensate di questa iniziativa? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori news riguardanti l’universo hardware, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!