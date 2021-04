Stranger Things 4: David Harbour in diretta Instagram

Stranger Things 4 è in produzione e anche se non ha ancora una data di uscita su Netflix ha un cast che tiene viva l’attenzione dei fan

Stranger Things ha la quarta stagione al momento in produzione, con tutto il cast e la crew sul set a girare i nuovi segretissimi episodi, anche se non si conosce ancora la data ufficiale di uscita su Netflix. Nonostante questa segretezza e nulla ancora di certo sull’uscita, il cast della serie è molto abile a tenere alta l’attenzione dei fan, con indizi sui social che fanno scatenare curiosità e voglia di sapere il più sulla trama.

Stranger Things 4: David Harbour vuole spoilerare la serie in diretta su Instagram

In particolare, David Harbour, ch interpreta Jim Hopper ha fatto una diretta su Instagram sul set dove ha dichiarato di voler spoilerare la trama della quarta stagione e di quello che stavano girando, addirittura volendo legegre lo script ufficiale. Questo fino a quando è stato interrotto dall’attrice Millie Bobby Brown che entrando in camerino lo ha costretto a chiudere la live e a tornare al lavoro.

Nulla quindi è stato detto dall’attore, ma in fan hanno comunque notato che indossava una tuta da lavoro e il suo volto era pieno di ferite e di graffi. Una prova comunque ulteriore che il suo personaggio sia ancora vivo, cosa che era già stata confermata anche nel teaser trailer. Per tutte le altre informazioni sulla serie, bisogna purtroppo aspettare ancora oppure sperare in nuovi spoiler da parte del cast.