Master di Fotografia: la collaborazione tra Nikon e Corriere della Sera

Dalla collaborazione fra Nikon e Corriere della Sera nasce la collana Master di Fotografia in edicola dal 15 aprile 2021

I professionisti Nikon School mettono a disposizione la loro esperienza per divulgare l’arte della fotografia: nasce il progetto Master di Fotografia edito da Corriere della Sera e Gazzetta dello Sport.

Novantacinque fotografi con i loro diversi generi e percorsi professionali, oltre millecinquecento immagini complete di spiegazioni, e un grande punto in comune, quello di far capire come nascono scatti unici, siano essi finalizzati a immortalare volti, tranche de vie o paesaggi da sogno. Nasce così Master di Fotografia Nikon School, 25 volumi per un totale di 3200 pagine.

Master di Fotografia: la nuova collana editoriale nata da Nikon e Corriere della Sera

Un’opera unica, un vero e proprio master che per 25 settimane divulgherà l’esperienza fotografica allo stato puro, dalla viva voce di chi vive di scatti e usa la tecnologia Nikon per passione e come lavoro, sfruttandone al massimo innovazione e performance.

La collana sarà in edicola ogni settimana a partire dal 15 aprile 2021 in allegato con Corriere della Sera e Gazzetta dello Sport: ogni volume affronta un particolare tema tecnico in oltre 100 pagine attraverso i lavori di quattro fotografi, ognuno dei quali ha scelto 15 immagini rappresentative e le ha commentate mettendone in luce la genesi, la tecnica, lo spirito, i segreti.

Dal reportage di viaggio alla fotografia sportiva, dal ritratto allo still life alla fotografia aerea, dal colore nella composizione fotografica al bianco e nero, dalle tecniche di post produzione fino alla creazione di video, dalla scelta delle lenti alla gestione della luce: un vero e proprio master realizzato in pieno stile Nikon, dove di ogni foto oltre agli aspetti tecnici si considera sempre il risvolto umano ed emozionale che accompagna lo scatto. Per ogni fotografo una scheda ne racconta poi il percorso professionale e rivela segreti e aneddoti.

Tra i tanti fotografi famosi che hanno partecipato al progetto, ecco gli autori dei primi tre volumi: Mauro Galligani, Franco Borrelli, Iago Corazza, Alberto Ghizzi Panizza, Francesco Francia, Luigi Rota, Ivana Porta, Barbara Dall’Angelo, Mattia Ozbot, Francesco Spighi, Davide Pianezze e Saverio Lombardi Vallauri.

Il progetto grafico e la realizzazione dei volumi sono affidati a Studio Dispari, che collabora con Rcs Mediagroup per molte collane.

I titoli dei volumi in edicola dal 15 aprile ogni settimana:

Tecniche e generi fotografici 15/04/21

Esposizione e gestione della luce 22/04/21

Tempo e otturazione 29/04/21

Obiettivo e lenti 06/05/21

ISO e condizioni ambientali 13/05/21

Post produzione e creatività 20/05/21

I colori nella composizione 27/05/21

Il bianco e nero 03/06/21

Profondità di campo e nitidezza 10/06/21

La scelta del soggetto 17/06/21

La sintassi del video 24/06/21

Tecniche del ritratto 01/07/21

Fotografare il corpo umano 08/07/21

La luce artificiale 15/07/21

Fotogiornalismo 22/07/21

La comunicazione visiva 29/07/21

Still life: progettazione e realizzazione 05/08/21

Video: storytelling e storyboard 12/08/21

Raccontare la famiglia 19/08/21

Reportage di viaggio 26/08/21

Ripresa aerea 02/09/21

Micro e macrocosmo 09/09/21

Verso la stampa: la camera chiara 16/09/21

Foto, video e social 23/09/21

Le tecniche di ripresa video 30/09/21