Age of Empires 4: l’uscita è fissata per l’autunno

L‘uscita di Age of Empires 4 è una di quelle notizie che, gli appassionati della serie e dei titoli strategici in generale, aspettavano ormai da anni

La notizia riguardante l’uscita di Age of Empires 4 in autunno, ha infatti premiato la pazienza dei tantissimi giocatori che, dopo anni di battaglie al comando di svariati eserciti, non vedevano l’ora di provare nuovamente le loro tattiche e le strategie sui campi di battaglia. Ma vediamo un po’ le ultime novità sul campo!

Age of Empires 4: in uscita anche la civiltà cinese

L’uscita di Age of Empires 4 è stata dunque fissata ufficialmente per l’autunno del 2021 per PC e Xbox, naturalmente sarà disponibile anche su Steam, ed era anche l’ora visto che l’ultimo capitolo ufficiale, The Asian Dynasties, risale ormai al “lontano” 2007. Tra remake ed altri titoli strategici simili, come ad esempio Stronghold, la fortunata saga firmata da Relic Entertainment e World’s Edge ha già in serbo parecchie novità per i giocatori e gli appassionati.

Infatti, oltre al sultanato di Delhi ed alla campagna di re Harold d’Inghilterra, è ora la volta della civiltà cinese. Una civiltà dunque che punta in primis sull’espansione e sulla creazione di eserciti potenti e numerosi per sconfiggere i propri nemici.

Il quarto titolo ufficiale della serie è comunque tuttora in sviluppo, come dimostrano i primi trailer usciti nel corso di queste settimane, ma non preoccupatevi perché pare che tutto stia procedendo per il verso giusto (non come Fallout 76 ed Anthem). Preparatevi dunque a sellare il cavallo, raccogliere le risorse e mettervi alla testa del vostro esercito per partire alla conquista del mondo!

Se dunque volete arrivare preparati alla prova sul campo, perché non recuperare qualche titolo della saga ad un prezzo inferiore? Se la vostra risposta è sì, allora, cliccate qui, mentre, per essere sempre aggiornati sui videogiochi di ieri e di oggi, rimanete con noi su tuttoteK!