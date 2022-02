Pam & Tommy: le reazioni alla nuova serie su Disney+

Com’è stata accolta la serie Pam & Tommy, distribuita in queste settimane da Disney+? Scopriamo che accoglienza hanno avuto i primi episodi

Sta letteralmente spopolando Pam & Tommy, la serie tv incentrata sullo scandalo del videotape che ha coinvolto negli anni ’90 due super star come Pamela Anderson e Tommy Lee. La serie, realizzata da Hulu e distribuita in Italia da Disney+, è giunta alla sua quarta puntata, rilasciata mercoledì scorso. Siamo a metà di un racconto che ha già catturato l’attenzione generale, facendo molto parlare si sé. Scopriamo dunque quali sono le reazioni finora a Pam & Tommy.

Pam & Tommy: le reazioni alla serie

La serie è stata accolta generalmente in modo positivo, ottenendo un buon riscontro sia di critica che di ascolti. Se prendiamo alcuni indicatori tradizionalmente molto significativi come ad esempio le recensioni su Rotten Tomatoes, vediamo che la serie ha fatto segnare un 80% di buoni riscontri di critica, valore molto importante e positivo. La risposta del pubblico è al 59%, in leggero calo rispetto all’esordio, quando la serie ha debuttando con ben tre episodi al lancio.

Generalmente però la serie tv in onda su Disney + sta mantenendo un buon livello di ascolti e giunta già al giro di boa, con metà degli episodi rilasciati, può affermare di aver ottenuto un buon risultato. Da confermare, comunque, con la seconda metà delle puntate, che vedranno la luce tra mercoledì 16 febbraio e il 9 marzo, data del gran finale di Pam & Tommy.

La reazione di Pamela Anderson alla serie

Particolarmente interessante è sapere cosa ne pensa della serie tv Pamela Anderson, le cui vicende sono al centro del racconto. La superstar non si è espressa in prima persona in merito, ma stando a quanto riportato da E!News la donna non ha alcuna intenzione di vedere la serie per non riaprire ferite del passato che ancora le fanno parecchio male.

Altissima l’attenzione dunque su quella che si sta affermando come la serie tv del momento, giunta ora a metà del suo cammino. Restate aggiornati sul nostro sito per tutte le notizie su Pam & Tommy e sul resto delle news dal mondo del cinema e della tv.

