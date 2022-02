Chocobo GP: ecco i dettagli della Season 1

Chocobo GP arriverà a breve e Square Enix ha fornito in data odierna alcuni dettagli sul gioco e la Season 1

Square Enix ha in canna una serie di giochi importanti in uscita il prossimo mese, e mentre Chocobo GP non rappresenta certo una release sulla carta importante come qualcosa come Triangle Strategy o Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, c’è ancora molta eccitazione intorno al lancio del gioco e alla Season 1. Con l’uscita del gioco che si avvicina rapidamente, Square Enix ha annunciato che i preordini sono ora attivi.

Chocobo GP: Season 1 e Prize Pass

Nel frattempo, il publisher ha anche rivelato nuovi dettagli sul modello stagionale post-lancio di Chocobo GP, cosa comporterà e cosa sarà incluso nella Season 1. Ogni stagione durerà circa due mesi e la partecipazione al torneo da 64 giocatori, Chocobo GP Mode, vi consentirà di aumentare il punteggio della stagione e il livello della stagione, il che, a sua volta, garantirà “ricompense speciali”.

Inoltre, ci sarà anche un battle pass chiamato Prize Pass. Ce ne sarà uno nuovo che i giocatori potranno acquistare ogni stagione e darà “accesso a ricompense aggiuntive e la possibilità di guadagnare risorse, come Gil, in modo più efficiente”. La valuta di gioco, i Gil, a loro volta, possono essere spesi presso il Gil Shop per “acquistare vari premi”.

È interessante notare che il Prize Pass della prima stagione sarà effettivamente gratuito, con alcuni avvertimenti: chiunque acceda al gioco per un periodo di tempo limitato (la data di fine per la quale non è stata ancora annunciata) riceverà 800 Mytril nel gioco, che è il prezzo di un Prize Pass. Ciò si applicherà a coloro che acquistano Chocobo GP così come a coloro che giocano alla versione free-to-play Chocobo GP Lite, anche se Square Enix afferma che il Mythril Shop in quest’ultimo avrà “alcune restrizioni”.

Infine, Square Enix ha anche confermato che il protagonista di Final Fantasy 7, Cloud Strife, sarà disponibile in esclusiva tramite il Prize Pass della prima stagione per i giocatori da sbloccare. Nel frattempo, il protagonista di Final Fantasy 8, Squall Leonheart, può essere acquistato dal Gil Shop. Chocobo GP e Chocobo GP Lite verranno lanciati in esclusiva per Nintendo Switch il 10 marzo.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati, vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.