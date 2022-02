Hello Neighbor 2 annunciato con beta per PS4 e PS5

Torna il più spaventoso dei vicini grazie ad Hello Neighbor 2, che è stato da poco annunciato per PS4 e PS5, assieme ad una beta che si terrà in primavera

A dispetto di un lancio non proprio roseo, non ci sono dubbi che l’horror sviluppato da tinyBuild sia rimasto impresso nella mente dei giocatori, soprattutto in virtù di un concept ludico davvero intrigante. E dato il successo riscosso, era più che logico prevedere un ritorno del vicino più spaventoso di sempre, che sarà nuovamente al centro delle vicende di Hello Neighbor 2, il cui annuncio risale solo a poche ore fa, per quanto concerne i formati PS4 e PS5. Oltre all’annuncio, il team ha anche ufficializzato un fase beta, che si terrà nel corso della primavera.

Hello Neighbor 2 arriva anche su PS4 e PS5 (anche con un beta test primaverile)

Dell’esistenza del gioco ne avevamo già avuto conferma, dato che le release per console Xbox e PC erano già state confermate dal team, ma fa comunque piacere constatare come il titolo arriverà anche su hardware Sony, come conferma il trailer che trovate nel corpo della news. La produzione si baserà, come lecito aspettarsi, sui medesimi fondamenti ludici del predecessore, ma promette di ampliare la componente narrativa, con i giocatori che saranno chiamati a rivestire il ruolo di un reporter, chiamato ad indagare su alcuni casi di persone scomparse.

A ciò si aggiungerà una Raven Brooks che andrà ad abbracciare una struttura open world completamente esplorabile, che dovrebbe fornire la possibilità di intrufolarsi all’interno di alcune zone riservate, il tutto mentre uno stalker persistente ci darà costantemente la caccia.

Come riportato all’interno del PlayStation Blog, i ragazzi di tinyBuild adottano un approccio all’horror decisamente non convenzionale, allontanando gli elementi più espliciti classici al genere, in favore di una serie di elementi più sottili: si fa riferimento a vicini spaventosi di cui è meglio non fidarsi, misteriose entità che compaiono di notte, una città rurale che custodisce un segreto ed il senso di disagio trasmesso dallo scoprire uno scheletro nascosto nel ripostiglio di uno degli abitanti.

L’annuncio di Hello Neighbor 2 per PS4 e PS5 è stato anche accompagnato dalla conferma di una fase beta, che prenderà il via il prossimo 7 di Aprile. I preorder del gioco sono al momento già aperti, quindi chiunque volesse ordinarlo può già procedere.

