The Fabelmans trionfa ai Golden Globe 2023

The Fabelmans ha trionfato ai Golden Globe 2023, la cerimonia che precede gli Oscar e rappresenta l’ago della bilancia di questi ultimi

L’antipasto degli Oscar è storicamente rappresentato dai Golden Globe, giunti all’edizione ottantesima. I premi attribuiti da una giuria di giornalisti rappresentanti della stampa estera di Hollywood, danno di solito grosse indicazioni anche sui principali favoriti nella corsa ai trofei più ambiti, gli Oscar. Rispetto ai riconoscimenti dati dall’Academy, i Golden Globe dividono le loro categorie principali tra film drammatici da un lato e musical e commedie dall’altro: come miglior film del primo gruppo ha vinto lo strepitoso “The Fabelmans” di Steven Spielberg, lungometraggio che parla della vita del suo autore ma anche del grande potere della Settima Arte.

Spielberg ha ottenuto anche un altrettanto meritato riconoscimento come miglior regista, superando la concorrenza di un altro nome importante quale James Cameron (“Avatar – La via dell’acqua”). Tra i premi principali, Martin McDonagh ha ottenuto il premio per la miglior sceneggiatura, nonché quello per il miglior film commedia o musical, andati al suo potentissimo Gli spiriti dell’isola, storia di un’amicizia tra due uomini che si spezza improvvisamente a causa della improvvisa decisione di uno dei due di interrompere i rapporti.

The Fabelmans: le dichiarazioni di Rai Cinema dopo la vittoria ai Golden Globe

Dopo il grande successo di The Fabelmans ai Golden Globe, Paolo Del Brocco, Amministratore Delegato di Rai Cinema, commenta così:

Il trionfo di Steven Spielberg ai Golden Globe ci riempie di orgoglio e di felicità, insieme a Leone Film Group abbiamo avuto il privilegio di presentare al pubblico italiano il suo ultimo capolavoro, che continua a raccogliere entusiasmo e consenso tra gli spettatori di tutto il mondo.

Ha poi aggiunto:

Con questi ultimi prestigiosi riconoscimenti, Rai Cinema con 01 Distribution si conferma come la grande casa del cinema di qualità italiano e internazionale, consolidando la sua identità come un marchio di garanzia di grande cinema e un punto di riferimento per tutti i grandi autori.

Andrea Leone, Presidente e AD Leone Film Group, ha invece affermato:

Il riconoscimento che Steven Spielberg ha ottenuto con la vittoria dei due premi più prestigiosi ai Golden Globe per il miglior film drammatico e la miglior regia sono un’ulteriore conferma della grandezza di questo straordinario film e del suo regista, maestro indiscusso del cinema mondiale. The Fabelmans è il terzo film di un consolidato sodalizio con Steven Spielberg, dopo Il Grande Gigante Gentile e The Post, un rapporto privilegiato che ci onora e che continua a regalarci straordinarie emozioni.

Prodotto da Amblin Entertainment, The Fabelmans è un’esclusiva per l’Italia Leone Film Group in collaborazione con Rai Cinema, nei cinema con 01 Distribution.

