Top Gun: Maverick miglior film del 2022 secondo i fan

Top Gun: Maverick è stato scelto come miglior film del 2022 secondo i fan che hanno risposto ad un sondaggio di Screen Rant

Avete proprio capito bene: il nuovissimo Top Gun è stato incoronato dai fan come miglior film dell’anno corrente. Non solo è quello che ha ottenuto più incasso, quindi, ma anche quello con il tasso di gradimento più alto rispetto a tutte le altre uscite dei cinema nostrani. Almeno, questo secondo il sondaggio di Screen Rant. Insomma, Tom Cruise, il protagonista del franchise, ha di che gioire, visto che è stato eletto come motivazione del successo di Top Gun: Maverick.

Il sondaggio di Screen Rant domandava di indicare il miglior film 2022 sulla base del gusto del pubblico e coloro che hanno partecipato non hanno avuto dubbi: la pellicola più amata è di sicuro Top Gun!

Una sorpresa, ci viene da dire, anche perché il film è uscito nelle sale cinematografiche ormai da parecchi mesi. Ma non si frena il successo di Tom Cruise. E nel tempo di bilanci come lo siamo a fine anno, è lui a ricevere il premio della star preferita.

Top Gun Maverick: i motivi del grande successo

Ad essere onesti, sono molte le ragioni per cui Top Gun: Maverick ha avuto un così grande successo. Noi proviamo ad elencarne alcune, ma sarete voi a dire se siete d’accordo!

Per prima cosa, sebbene sia un sequel, la pellicola si può considerare anche uno stand-alone perché, accanto ad alcuni personaggi che si rifanno al vecchio Top Gun, in primo piano ci sono personaggi del tutto nuovi. Inoltre, e questo lo dobbiamo dire, ad interpretarli sono ottimi attori, ad esempio Miles Teller, Glen Powell e il favoloso Jon Hamm.

Come possiamo poi non citare le prodezze acrobatiche dell’inarrestabile Tom Cruise? Va quindi detto: Tom Cruise, pur avendo 60 anni, sta vivendo una nuova età dell’oro. Poche star di Hollywood si dimostrano così fisicamente potenti, prestanti, con il fascino delle vere stelle intramontabili.

Successivamente, va detto anche che a livello tecnico, il sequel è nettamente superiore all’originario Top Gun. Nonostante fosse stato diretto da un magnifico Tony Scott, il vecchio Top Gun aveva personaggi meno approfonditi ed era, in un certo senso, tagliato con l’accetta. Che dire poi della cultura machista che permeava tutto il film? Con i nuovi movimenti femministi e con il Me too che ha sconvolto Hollywood, una tale visione non è più permessa al cinema per non rischiare di dare messaggi completamente sbagliati e fuorvianti.

Come ultima motivazione, Top Gun: Maverick ha diverse scene commoventi, in primis quella in cui Pete incontra Iceman (Val Kilmer), e ben poca CGI, visto che Tom e il regista Joseph Kosinski hanno voluto dare un’impressione di realtà.

Top Gun: Maverick e gli altri film più amati

Torniamo un attimo al sondaggio fatto da Screen Rant. Se al primo posto dei film più amati del 2022 c’è Top Gun: Maverick, quali sono le altre pellicole votate dagli utenti? Ve lo diciamo noi! Gli altri film sono The Batman, Everything Everywhere All At Once e, ovviamente, Avatar: La Via dell’Acqua e Black Panther: Wakanda Forever.

Fa piacere constatare che, oltre a essere dei blockbuster, questi film sono anche d’autore, nel senso che a dirigerli ci hanno pensato registi di una certa rilevanza e che, oltre a intrattenere, fanno riflettere e celebrano sentimenti nobili.

Ricordiamo ancora una volta che Top Gun: Maverick è il film che ha incassato di più nel 2022 (1.487.357.000 di dollari), imponendosi come l’undicesimo film con il maggior guadagno di sempre. In più è stato da poco scelto come miglior film dell’anno dal National Board of Review, organizzazione no profit newyorkese dedicata al cinema.

Insomma, adesso sappiamo con esattezza qual è stato il film più amato di quest’anno che stiamo per lasciarci alla spalle. Noi non vediamo l’ora di gustarci i nuovi film che usciranno nel 2023. Voi?

Ovviamente, se ci saranno news succose, saremo i primi ad informarvi. Fino a quel momento, mi raccomando…stay tuned!

