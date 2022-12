The Whale: svelata la data di uscita italiana

La data di uscita di The Whale al cinema in Italia è stata fissata al 23 febbraio 2023, in concomitanza con la cerimonia di premiazione degli Oscar 2023

Diretto da Darren Aronofksy, con Brendan Fraser e Sadie Sink, The Whale è per molti motivi attesissimo. Da una parte perché segna il ritorno dell’acclamato regista Darren Aronofsky, recentemente una garanzia sul grande schermo. Dall’altro perché vede come protagonista, dopo numerosi anni di assenza, Brendan Fraser. Da oggi The Whale ha finalmente una data d’uscita italiana.

I Wonder Pictures – casa di distribuzione italiana del progetto – ha infatti annunciato che la pellicola arriverà al cinema a partire dal 23 febbraio 2023. La finestra di rilascio, quindi, permetterà anche al pubblico italiano di vedere una delle opere che ci si aspetta protagoniste della prossima corsa agli Oscar in tempo per la cerimonia di premiazione, prevista per il 12 marzo 2023.

The Whale, dopo lo straordinario successo ottenuto al Festival di Venezia, ha esordito al box office statunitense con una media di 60.000 dollari a sala – il miglior dato della stagione -, guadagnando circa 360.000 dollari in soli sei cinema fra New York e Los Angeles. Nel secondo weekend di programmazione, la pellicola ha poi incassato circa 2.800.000 dollari, confermandosi come uno dei titoli più attesi della stagione cinematografica in corso.

The Whale racconta la storia di Charlie, docente universitario obeso e solitario, che vive recluso in casa. Dopo aver troncato per anni i rapporti con chiunque, cerca di recuperare il legame con la figlia adolescente, mentre i fantasmi del suo passato e il ricordo di un amore mai rivelato cominciano a tormentarlo.

Accanto a Brendan Fraser nei panni del protagonista, universalmente acclamato per la sua performance e già candidato ai Golden Globe e ai Critics Choice Awards, c’è Sadie Sink, conosciuta dal grande pubblico per la serie cult Stranger Things. La sceneggiatura è invece a cura di Samuel D. Hunter, che ha adattato per il cinema la sua omonima pièce teatrale. In Italia The Whale, come accennato, sarà distribuito da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection. Ricordiamo che la sua data di uscita sarà il 23 febbraio 2023.

