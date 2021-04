Cate Blanchett protagonista di TAR, nuovo film di Todd Field

Sono passati ben quindici anni dall’ultimo progetto da regista di Todd Field . L’attore, regista e sceneggiatore statunitense ha debuttato dietro la macchina da presa nel 2001 con In the bedroom, con Sissy Spacek, Tom Wilkinson e Marisa Tomei. Nel 2006 è invece la volta di Little Children, con Kate Winslet , Patrick Wilson e Jennifer Connelly. I due film gli hanno fruttato ben otto candidature ai Premi Oscar – rispettivamente cinque e tre nomination. Da allora, Todd Field ha lavorato su svariati progetti, che però non sono mai stati portati a compimento.

"I like to remember things my own way. How I remembered them... not necessarily the way they happened."