Il gladiatore 2: Paul Mescal è il protagonista del sequel

Sono passati vendidue anni dal Gladiatore, film che ha vinto numerosi premi Oscar, tra cui miglior film e miglior attore protagonista a Russel Crowe. Dopo tutto questo tempo è ormai ufficiale la conferma che ci sarà un sequel, ovvero Il gladiatore 2 prodotto sempre da Ridley Scott.

In questi ultimi giorni sono stati realizzati dei casting per la scelta del nuovo protaonista e l’attore è Paul Mescal. Il giovane attore irlandese ha debuttato nella serie TV Normal people e ha anche recitato nel film La figlia Oscura prodotto da Maggie Gyllenhaal. Ridley Scott ha quindi deciso di puntare su un giovane interprete che si sta facendo strada da poco in prodotti indipendenti o di nicchia, dismostrando però già il suo valore.

Il Gladiatore 2: scelto il protagonista Paul Mescal

Il film quindi ha ufficialmente un protagonista e ha anche una sceneggiatura che è stata completata nel 2021. Dalle notizie trapelate sulla sceneggiatura, pare che il protagonista sarà Lucius, figlio di Lucilla e nipote di Commodo, salvato proprio da Massimo Decimo Meridio alla fine del film. Ci troviamo quindi trent’anni dopo il termine dei fatti del primo film e potremmo anche vedere Russel Crowe tornare in qualche flashback.

Il film inizierà le sue riprese nel maggio 2023 e sicuramente da quel momento si sapranno altri dettagli sulla trama e sugli altri interpreti coinvolti. L’attesa per questo sequel è sicuramente molto alta, dato l’enorme successo del primo film e il fatto che negli anni si è trasformato in un vero e proprio cult, sia per il suo protagonista che per i dialoghi che sono ormai diventati parte della cultura popolare collettiva.

