Tre nomination agli Oscar per The Whale di Darren Aronofsky

The Whale, l’ultimo emozionante e attesissimo film di Darren Aronofsky con Brendan Fraser, ha ricevuto tre nomination agli Oscar 2023

L’attesa pellicola The Whale, che già ha conquistato numerosi riconoscimenti negli scorsi mesi, inizia la corsa agli Oscar con tre nomination. In particolare Brendan Fraser è in lizza come Miglior Attore protagonista per la straordinaria interpretazione nel ruolo di Charlie e Hong Chau è parimenti nominata come Miglior Attrice non protagonista con il personaggio di Liz. La terza candidatura è andata a Anne Marie Bradley, Judy Chin e Adrien Morot nella categoria Miglior trucco e acconciatura.

Per offrire un assaggio dell’incredibile performance degli attori, riconosciuta dalle numerose candidature agli Academy Awards, I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection sono lieti di presentare il nuovo trailer ufficiale italiano del film, che arriverà nelle sale italiane il 23 febbraio.

Le candidature agli Oscar per The Whale

La candidatura all’Oscar, la prima della sua carriera, sancisce la portata del ritorno di Brendan Fraser, di nuovo star indiscussa del grande schermo dopo essersene allontanato per molti anni, tanto da meritare il neologismo “Brenaissance“, il “rinascimento di Brendan”, come lo ha consacrato la stampa internazionale. Per lui la prestigiosa nomination arriva dopo di una lunga serie di premi e riconoscimenti, fra cui il Critics Choice Award come Miglior attore protagonista e la recente candidatura ai BAFTA. L’attore è stato universalmente acclamato dalla critica per la sua incredibile performance, definita “epocale” da Variety e “da Oscar” per ABC News.

Anche quella di Hong Chau è la prima nomination agli Academy, dopo la candidatura ai BAFTA. Dopo The Whale, la vedremo sul grande schermo in Asteroid City di Wes Anderson e AND di Yorgos Lanthimos al fianco di Emma Stone.

The Whale è un viaggio emozionante e profondamente umano – una storia intensa e coinvolgente, intima e personale che si rivela universale per colpire il cuore del pubblico. Brendan Fraser è Charlie, un insegnante di inglese che deve confrontarsi con i propri fantasmi e un amore mai rivelato che lo tormentano da anni, nonché con un rapporto irrisolto con la figlia adolescente, per un’ultima possibilità di redenzione. Diretto da Darren Aronofsky, candidato all’Oscar per Il Cigno Nero e vincitore del Leone D’Oro a Venezia per The Wrestler, il film è prodotto da A24 e dallo stesso Aronofsky per Protozoa Pictures. Dopo gli ottimi risultati al box office USA The Whale, già diventato un cult movie, arriverà nei cinema italiani il 23 febbraio con I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection.

