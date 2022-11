Dal Regno Unito: Johnny Depp tornerà nei panni di Jack Sparrow

Vera e propria bomba lanciata dal Sun: Johnny Depp tornerà a vestire i panni del Capitano Jack Sparrow nel nuovo capitolo di Pirati dei Caraibi

Arrivano notizie incredibili dal Regno Unito riguardo il futuro del franchise di Pirati dei Caraibi. Secondo il Sun, testata che tra l’altro si è scontrata in passato con Johnny Depp per averlo definito “picchiatore di donne”, l’attore starebbe per tornare al suo ruolo più famoso. Per lui, all’orizzonte, c’è il ritorno nei panni del Capitano Jack Sparrow, il celebre protagonista del franchise di Pirati dei Caraibi, pronto così a ripartire dopo anni d’incertezza. Al momento, infatti, l’ultimo film della saga è La vendetta di Salazar, uscito nel 2017. Da quel momento, complici la pandemia e tutte la questioni giudiziarie legate a Johnny Depp e alla causa tra Disney e Pirati dei Caraibi, il futuro del franchise ha cominciato a farsi sempre più misterioso. Si era parlato di un reboot al femminile con protagonista Margot Robbie, ma quel progetto è stato affossato e ora si fa spazio una nuova luce per il futuro della saga piratesca.

Johnny Depp torna come Jack Sparrow: le indiscrezioni del Sun

Come detto, è il Sun a illustrare i dettagli di questo attesissimo ritorno, svelando che il progetto relativo al nuovo capitolo di Pirati dei Caraibi è ancora alle sue fasi iniziali. Vige, intorno ad esso, il riserbo assoluto, ma secondo il tabloid britannico le riprese inizieranno presto in una località top secret del Regno Unito. Si stanno limando gli ultimi dettagli, poi stando al Sun potrà cominciare ufficialmente la lavorazione del nuovo Pirati dei Caraibi, che per il momento ha il titolo provvisorio Day at the Sea.

L’indiscrezione ha chiaramente dell’incredibile ed è inutile sottolineare che abbia letteralmente mandato in fibrillazione i fan, impazienti di rivedere Johnny Depp nei panni di Jack Sparrow. Mancano ancora delle conferme ufficiali, continuate a seguire il nostro sito per rimanere informati su questa situazione e sul resto del mondo del cinema e delle serie tv.

