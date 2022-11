In questa nuova guida di Scarlatto e Violetto vi aiuteremo a trovare i migliori Pokémon di tipo fuoco da aggiungere alla vostra squadra

I nuovi titoli di Game Freak offrono ai giocatori una scelta davvero ampia in fatto di Pokémon, dato che nel gioco sono presenti oltre 400 creature divere. Molte persone amano catturare tutti i mostriciattoli possibili e poi formare una squadra con quelli che preferiscono, ma altri invece vogliono essere più efficienti.

Se state cercando di creare la squadra perfetta o portare avanti una sfida monotipo, allora di sicuro avrete bisogno di sapere quali sono i Pokémon più efficaci di un determinato tipo. Per aiutarvi in questa ricerca abbiamo quindi deciso di scrivere questo articolo, dove potrete trovare i migliori Pokémon fuoco di Scarlatto e Violetto.

Un’accurata selezione

Per questa guida abbiamo deciso di raggruppare quelli che secondo noi sono i dieci migliori Pokémon di tipo fuoco presenti in Scarlatto e Violetto. Considerando che nel gioco sono presenti tantissime creature la scelta non è stata affatto facile e inoltre abbiamo deciso di non inserire solamente quelli matematicamente più forti. In questa guida infatti abbiamo deciso di introdurre anche alcuni ottimi Pokémon fuoco che sono facilmente reperibili nelle prime fasi di gioco.

Arcanine – Scarlatto e Violetto: i migliori Pokémon fuoco

Inauguriamo la nostra lista con uno dei Pokémon più popolari di tutti i tempi: Arcanine. Questo maestoso cane è unicamente di tipo fuoco e si contraddistingue grazie a delle statistiche molto equilibrate. Arcanine infatti vanta una buona velocità, delle buone difese e oltretutto a seconda dei vostri gusti può essere utilizzato sia come attaccante fisico che speciale. In più questo Pokémon è in grado di utilizzare l’abilità fuocardore, molto utile per annullare completamente gli attacchi fuoco nemici.

Per ottenere Arcanine vi basterà utilizzare una pietra fuoco su Growlithe, un Pokémon che fortunatamente è molto comune. Per trovarlo infatti vi basterà andare alla terza area sud, nei pressi della città di Los Tazones.

Flareon – Scarlatto e Violetto: i migliori Pokémon fuoco

Se amate la prima generazione e volete un’alternativa ad Arcanine, allora Flareon potrebbe essere la scelta giusta. Questo Pokémon possiede delle statistiche molto equilibrate, ma a differenza di Arcanine punta maggiormente sull’attacco fisico. In più anche in questo caso potrete ottenere l’abilità fuocardore, sempre molto utile in un gran numero di situazioni.

Solitamente nei giochi Pokémon classici Eevee è un Pokémon davvero raro, ma per fortuna in Scarlatto e Violetto è molto più comune di quanto si pensi. Per trovarlo infatti vi basterà visitare la seconda area sud, una zona che di sicuro raggiungerete molto in fretta. Una volta catturato Eevee vi basterà acquistare una pietra fuoco dal negozio di Delibird e poi utilizzarla su di lui per farlo evolvere quando volete.

Coalossal – Scarlatto e Violetto: i migliori Pokémon fuoco

Passiamo ora a un Pokémon più recente con Coalossal, rilasciato per la prima volta con l’ottava generazione. Questa montagna vivente è la scelta perfetta per chi cerca un tank in grado di affrontare lunghe battaglie senza battere ciglio. Coalossal infatti si contraddistingue grazie ad un gran numero di HP e a delle difese davvero elevate. Inoltre, grazie al suo tipo roccia-fuoco, è in grado di resistere a ben 7 tipi diversi.

Per ottenere Coalossal dovrete prima di tutto catturare Rolycoly, la sua forma base. Questo sassolino è molto comune nelle grotte della terza area est, quindi di sicuro non avrete difficoltà a trovarlo. Una volta catturato Rolycoly dovrete allenarlo fino al livello 18 per farlo evolvere in Carkol, che a sua volta si trasformerà in Coalossal al livello 34.

Talonflame – Scarlatto e Violetto: i migliori Pokémon fuoco

Talonflame è un potentissimo Pokémon di tipo fuoco-volante che rappresenta la scelta perfetta per chi ama distruggere i suoi avversari rapidamente. Questa creatura infatti vanta una velocità davvero elevata e oltretutto è in grado di imparare rapidamente mosse molto potenti come baldeali e fuococarica. L’unico lato negativo è che questi attacchi danneggeranno un bel po’ il vostro Pokémon dopo l’utilizzo, quindi non dovrete abusarne troppo.

Tra tutti i Pokémon nella lista, Talonflame è certamente il più semplice da ottenere. Fletchling, la sua forma base, può infatti essere catturata in un lampo semplicemente seguendo il percorso vicino alla casa del vostro protagonista. Una volta ottenuto il vostro uccellino, vi basterà allenarlo fino al livello 17 per farlo evolvere in Fletchinder, che successivamente diventerà Talonflame al livello 35.

Skeledirge – Scarlatto e Violetto: i migliori Pokémon fuoco

Skeledirge ovviamente è una scelta scontata per chi cerca un buon Pokémon fuoco. Questo alligatore è l’ultima evoluzione di Fuecoco, uno dei tre starter, e di conseguenza è davvero semplice da ottenere se avete scelto lui all’inizio dell’avventura. Skeledirge è un po’ lento rispetto a molti altri Pokémon di questa lista, ma riesce a compensare grazie a delle difese elevate e un buon quantitativo di HP. Inoltre possiede anche un vantaggiosissimo tipo fuoco-spettro che gli permette di essere immune a tutte le mosse normali e lotta.

Armarouge – Scarlatto e Violetto: i migliori Pokémon fuoco

Armarouge è un Pokémon esclusivo di Scarlatto che si contraddistingue grazie ad un particolare tipo fuoco-psico, caratteristica che gli permette di usare un gran numero di mosse molto potenti. Inoltre questa creatura vanta un attacco speciale davvero molto elevato e delle buone difese che lo rendono adatto ad affrontare anche gli avversari più pericolosi.

A differenza delle altre creature presenti in lista, non sarà molto facile riuscire ad ottenere Armarouge. Innanzitutto dovrete trovare e catturare Charcadet, un Pokémon non molto comune che si può trovare un po’ in tutte le zone della metà bassa di Paldea. Successivamente dovrete recarvi a Zapapico e scambiare dieci materiali di Bronzor con un NPC per ottenere l’Armatura Propiziatoria, un oggetto necessario a far evolvere Charcadet in Armarouge.

Ceruledge – Scarlatto e Violetto: i migliori Pokémon fuoco

Ceruledge è la controparte di Armarouge e di conseguenza è esclusivo di Pokémon Violetto. A differenza del suo compagno, questo guerriero è di tipo fuoco-spettro, rappresentando così una valida alternativa a Skeledirge. Inoltre al contrario di Armarouge punta maggiormente sull’attacco fisico e sulla velocità piuttosto che sull’attacco speciale e la difesa.

Il metodo di ottenimento di Ceruledge è identico a quello che abbiamo descritto nel paragrafo precedente, ma con una piccola differenza. Questa volta infatti non dovrete dare dei materiali di Bronzor all’NPC di Zapapico, ma bensì dei materiali di Sinistea.

Volcarona – Scarlatto e Violetto: i migliori Pokémon fuoco

Adesso è il turno di un altro Pokémon estremamente popolare sia per la sua bellezza che per la sua potenza: Volcarona. Questa regale falena di tipo fuoco-coleottero si contraddistingue grazie ad una velocità molto elevata, delle difese ottime e una grande varietà di mosse da imparare. Volcarona inoltre è disponibile in due nuove forme esclusive a seconda del gioco che possedete. Su Scarlatto potrete trovare Alirasenti, una variante di tipo coleottero-lotta, mentre su Violetto potrete catturare Falenaferrea, una creatura di tipo fuoco-veleno. Purtroppo però per ottenere Volcarona dovrete aspettare di raggiungere l’end game, dato che può essere trovato solamente nell’Area Zero.

Chi-Yu – Scarlatto e Violetto: i migliori Pokémon fuoco

Nonostante l’apparenza innocua, Chi-Yu è un potentissimo Pokémon Leggendario di tipo fuoco-buio. Questo pesciolino infatti ha un’ottima difesa speciale, un’elevata velocità e davvero tanto attacco speciale. Inoltre possiede anche un’abilità unica che gli permette di ridurre la difesa speciale dei suoi avversari, consentendogli così di eliminarli in modo più semplice.

Ottenere questo leggendario però purtroppo vi richiederà un po’ di tempo. Prima di poterlo affrontare infatti dovrete esplorare Paldea e trovare tutti gli otto paletti luminosi nascosti in giro.

Charizard – Scarlatto e Violetto: i migliori Pokémon fuoco

Concludiamo infine la nostra lista con quello che probabilmente è il Pokémon più popolare di sempre: Charizard. Questo drago rosso vanta una buona velocità e un elevato attacco speciale, due caratteristiche che lo rendono perfetto per demolire in fretta i vostri avversari. Inoltre grazie al suo tipo fuoco-volante è completamente immune alle mosse terra, un tipo estremamente comune in tutta Paldea.

Purtroppo ottenere Charizard in Scarlatto e Violetto non è affatto facile. Per averlo infatti dovrete per forza partecipare a dei rari raid evento. L’unico lato positivo è che catturando Charizard in questo modo avrete accesso ad una utilissima teracristallizzazione di tipo drago.

Fuoco e fiamme

Qui termina la nostra guida dedicata ai migliori Pokémon fuoco di Scarlatto e Violetto. Adesso non vi resta altro da fare che scegliere quelli che preferite e correre a catturarli. Il nostro articolo è concluso ma, se siete interessati a saperne di più sul gioco, vi invitiamo a dare un’occhiata alle altre guide presenti sul nostro sito:

Pokémon Scarlatto e Violetto sono disponibili ora in esclusiva per Nintendo Switch. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco ad un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.